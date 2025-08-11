11 de agosto de 2025 - 23:30

El viernes habrá cortes de tránsito en Mendoza: trasladarán un reactor de 456 toneladas

El operativo, que va desde Godoy Cruz a Luján de Cuyo, se extenderá entre tres y cinco días. Se trata del reactor de hidrodesulfuración de combustibles diésel de YPF e IMPSA.

Megaoperativo para trasladar un reactor por las calles de Mendoza.

Megaoperativo para trasladar un reactor por las calles de Mendoza.

Foto:

IMPSA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes 15 de agosto, en la madrugada, YPF e IMPSA iniciarán el traslado del reactor de hidrodesulfuración de combustibles diésel. Se tratará de la pieza más grande y pesada que se ha transportado por rutas nacionales.

Leé además

Imágenes tenebrosas: secuestran artesanías hechas con restos de osos hormigueros y otros animales protegidos. Foto: Secretaría de Ambiente y Energía

Secuestran en Mendoza artesanías hechas con restos de osos hormigueros y otros animales protegidos

Por Ignacio de la Rosa
Sigue el buen tiempo en Mendoza.

Alerta por Zonda y "calorcito" este martes en Mendoza, pero no por mucho: cuándo vuelve el frío

Por Redacción Sociedad

El reactor pesa 456 toneladas, tiene 38 metros de largo, 7,8 metros de alto y 6,7 de ancho. Fue fabricado con paredes de acero de hasta 128 mm. de espesor y un recubrimiento interno de acero inoxidable tipo 347. Según trascendió, el reactor está diseñado para operar de forma segura durante 30 años.

Su construcción requirió el trabajo de más de 300 operarios mendocinos de 60 especialidades, con 90 toneladas de consumibles de soldadura hechos a medida. Para tener una idea de la superficie de la pieza, cada soldadura circunferencial demandó más de 400 kilos de aporte y 12 días continuos de trabajo a 220 °C.

Megaoperativo para trasladar un reactor por las calles de Mendoza
Megaoperativo para trasladar un reactor por las calles de Mendoza.

Megaoperativo para trasladar un reactor por las calles de Mendoza.

El recorrido del reactor

El denominado HG-D-3501 dejará la planta de IMPSA, en Carril Rodríguez Peña 2451, para dirigirse a la Refinería de YPF en Luján de Cuyo. El operativo está a cargo de Transapelt -la división de transporte de cargas sobredimensionadas de IMPSA- y se extenderá entre tres y cinco días.

Para el traslado, el convoy incluirá una plataforma hidráulica de 26 líneas de ejes, impulsada por entre cuatro y cinco camiones contrapesados. A su vez, escoltados por personal técnico y vehículos guías.

También será necesario el empleo de hidrogrúas, grúas y equipos especializados que permitirán elevar pórticos, retirar obstáculos y asegurar el paso de la mole metálica en pleno recorrido. El itinerario contempla evitar puentes y zonas críticas, con cortes y desvíos en tramos de la RN 40, RN 7 y RP 84.

  • Puentes de Rodríguez Peña, Sarmiento, Rawson, Juan José Paso, Boedo, Bulnes, Aráoz, Anchorena, Azcuénaga, Ferrocarril Belgrano Cargas, Río Mendoza, Quintana y Olavarría.

Además, el traslado estará coordinado por la Policía Vial de Mendoza, Gendarmería Nacional y los municipios de Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. Por otra parte, desde la organización detallaron: "Estamos ante un hecho histórico de la ingeniería argentina, que vale la pena acompañar".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la edicion impresa de los andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Por Redacción
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 11 de agosto

Por Redacción
“Por ser curiosos cavamos más”: habló el albañil que encontró los restos de Diego Fernández Lima.

Habló el albañil que encontró los restos de Diego Fernández Lima donde vivió Gustavo Cerati

Por Redacción Sociedad
aconcagua radio dialogo con chicos.net sobre su trabajo con ninos, ninas, adolescentes y jovenes

Aconcagua Radio dialogó con Chicos.net sobre su trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Por Redacción