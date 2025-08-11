El viernes habrá cortes de tránsito en Mendoza: trasladarán un reactor de 456 toneladas

Este viernes 15 de agosto, en la madrugada, YPF e IMPSA iniciarán el traslado del reactor de hidrodesulfuración de combustibles diésel. Se tratará de la pieza más grande y pesada que se ha transportado por rutas nacionales.
El operativo, que va desde Godoy Cruz a Luján de Cuyo, se extenderá entre tres y cinco días. Se trata del reactor de hidrodesulfuración de combustibles diésel de YPF e IMPSA.
Este viernes 15 de agosto, en la madrugada, YPF e IMPSA iniciarán el traslado del reactor de hidrodesulfuración de combustibles diésel. Se tratará de la pieza más grande y pesada que se ha transportado por rutas nacionales.
El reactor pesa 456 toneladas, tiene 38 metros de largo, 7,8 metros de alto y 6,7 de ancho. Fue fabricado con paredes de acero de hasta 128 mm. de espesor y un recubrimiento interno de acero inoxidable tipo 347. Según trascendió, el reactor está diseñado para operar de forma segura durante 30 años.
Su construcción requirió el trabajo de más de 300 operarios mendocinos de 60 especialidades, con 90 toneladas de consumibles de soldadura hechos a medida. Para tener una idea de la superficie de la pieza, cada soldadura circunferencial demandó más de 400 kilos de aporte y 12 días continuos de trabajo a 220 °C.
El denominado HG-D-3501 dejará la planta de IMPSA, en Carril Rodríguez Peña 2451, para dirigirse a la Refinería de YPF en Luján de Cuyo. El operativo está a cargo de Transapelt -la división de transporte de cargas sobredimensionadas de IMPSA- y se extenderá entre tres y cinco días.
Para el traslado, el convoy incluirá una plataforma hidráulica de 26 líneas de ejes, impulsada por entre cuatro y cinco camiones contrapesados. A su vez, escoltados por personal técnico y vehículos guías.
También será necesario el empleo de hidrogrúas, grúas y equipos especializados que permitirán elevar pórticos, retirar obstáculos y asegurar el paso de la mole metálica en pleno recorrido. El itinerario contempla evitar puentes y zonas críticas, con cortes y desvíos en tramos de la RN 40, RN 7 y RP 84.
Además, el traslado estará coordinado por la Policía Vial de Mendoza, Gendarmería Nacional y los municipios de Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. Por otra parte, desde la organización detallaron: "Estamos ante un hecho histórico de la ingeniería argentina, que vale la pena acompañar".