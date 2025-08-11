El viernes habrá cortes de tránsito en Mendoza: trasladarán un reactor de 456 toneladas

El operativo, que va desde Godoy Cruz a Luján de Cuyo, se extenderá entre tres y cinco días. Se trata del reactor de hidrodesulfuración de combustibles diésel de YPF e IMPSA.

Megaoperativo para trasladar un reactor por las calles de Mendoza.

Este viernes 15 de agosto, en la madrugada, YPF e IMPSA iniciarán el traslado del reactor de hidrodesulfuración de combustibles diésel. Se tratará de la pieza más grande y pesada que se ha transportado por rutas nacionales.

El reactor pesa 456 toneladas, tiene 38 metros de largo, 7,8 metros de alto y 6,7 de ancho. Fue fabricado con paredes de acero de hasta 128 mm. de espesor y un recubrimiento interno de acero inoxidable tipo 347. Según trascendió, el reactor está diseñado para operar de forma segura durante 30 años.

Su construcción requirió el trabajo de más de 300 operarios mendocinos de 60 especialidades, con 90 toneladas de consumibles de soldadura hechos a medida. Para tener una idea de la superficie de la pieza, cada soldadura circunferencial demandó más de 400 kilos de aporte y 12 días continuos de trabajo a 220 °C.

El denominado HG-D-3501 dejará la planta de IMPSA, en Carril Rodríguez Peña 2451, para dirigirse a la Refinería de YPF en Luján de Cuyo. El operativo está a cargo de Transapelt -la división de transporte de cargas sobredimensionadas de IMPSA- y se extenderá entre tres y cinco días.

Para el traslado, el convoy incluirá una plataforma hidráulica de 26 líneas de ejes, impulsada por entre cuatro y cinco camiones contrapesados. A su vez, escoltados por personal técnico y vehículos guías.