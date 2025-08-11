11 de agosto de 2025 - 21:07

Alerta por Zonda y "calorcito" este martes en Mendoza, pero no por mucho: cuándo vuelve el frío

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 7°C para mañana en Mendoza. El miércoles volverá el frío.

Sigue el buen tiempo en Mendoza.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza tendrá este martes una jornada con poca nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura, en contraste con los días fríos de la primera semana de agosto. Incluso, rige una alerta amarilla por viento Zonda en el sur provincial. Sin embargo, estas condiciones se mantendrán poco tiempo: para el miércoles se prevé un fuerte descenso de la máxima acompañado por el ingreso de un frente frío.

Cómo estará el tiempo este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica que este martes 12 de agosto estará “algo nublado” con ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 26°C, mientras que la mínima será de 7°C. Además, se anuncia inestabilidad en la Cordillera, mientras que en precordillera y Malargüe se espera viento Zonda.

Miércoles: baja la temperatura

El miércoles 13 de agosto la temperatura tendrá una caída abrupta. Será una jornada mayormente nublada y ventosa con descenso de la temperatura. Se espera una máxima de 17°C y una mínima de 11°C, con vientos moderados del sector sur.

En la Cordillera estará parcialmente nublado, según el pronóstico. No obstante, además de que baja la máxima, se esperan precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada. Además, se anuncia el ingreso de un frente frío.

