Mendoza estrena el pago de colectivos con QR de Mercado Pago: cómo funciona

Desde este lunes, los pasajeros de colectivos en Mendoza pueden pagar su viaje escaneando un código QR desde la app de Mercado Pago , sin necesidad de usar tarjetas físicas o recargas anticipadas. La medida, que ya funciona en varias provincias, apunta a agilizar el traslado y brindar más opciones a los usuarios.

El sistema, que tuvo un debut exitoso en la red de subtes de Buenos Aires -superando el millón de transacciones en su primer mes-, ahora se extiende a más de 174 líneas de colectivos en todo el país. En Mendoza alcanza a la totalidad del servicio y se espera que pronto llegue a otras jurisdicciones.

Un relevamiento de la billetera virtual afirma que 8 de cada 10 usuarios encuestados aseguran que “pagar de esta forma es más simple y práctico” , principalmente por su velocidad. Por su parte, el 64% valora especialmente poder trasladarse sin preocuparse por tener saldo en su tarjeta de transporte.

Además, el 65% piensa adoptar esta modalidad de pago en la totalidad o mayoría de sus viajes.

A diferencia del QR que se emplea habitualmente para pagar en comercios, el usuario debe acercar su código QR de Mercado Pago al lector del validador y el pago del pasaje se confirma al instante.

El pago con QR en colectivos funciona desde cualquier celular, sin necesidad de contar con tecnología NFC, ni conexión a internet o datos móviles. Con esta opción, los usuarios podrán abonar con dinero en cuenta, tarjetas de débito o crédito que tengan adheridas en su cuenta.

Paso a paso: cómo se paga el colectivo con el QR de Mercado Pago

Los usuarios podrán hacerlo de dos formas:

Abrir la app y seleccionar el ícono de QR.

Deslizar hacia arriba y elegir el medio de pago.

Acercar el QR que aparece en el celular al lector de validador y el pago se confirmará al instante.

También pueden abonar ingresando a la aplicación y eligiendo la opción “Pagar viaje con QR” (puede estar en la pantalla principal o en “Ver más”).

Líneas habilitadas por provincia

El pago con código QR ya está disponible para abonar en colectivos que circulan por Mendoza, AMBA, Catamarca, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Río Negro (Bariloche), San Luis, Santa Fe Tucumán, y progresivamente se extenderá a todo el país. El listado actualizado puede consultarse en el sitio oficial.