El boom de los autos usados en Mendoza: créditos convenientes, dólares que rinden más y mucha oferta

El primer semestre del 2025 terminó con excelentes números de ventas de autos usados , teniendo en cuenta que se lo compara con el muy flojo primer semestre del 2024. No obstante, se marcó un récord desde que se tiene registro, en 1995, ya más de 900.000 usados cambiaron de dueño entre enero y junio de este año.

De acuerdo con la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en los primeros seis meses del año, transfirieron nada menos que 918.404 unidades , lo que representa una suba del 24,21% respecto del mismo período del año pasado, cuando se registraron 739.398 operaciones.

Si ponemos el foco en julio, la CCA informó que se comercializaron 179.363 vehículos usados, 25,26% más que en junio, cuando se transfirieron 143.191 unidades.

A pesar de este fuerte incremento intermensual, en la comparativa interanual se dio una baja de 2,34% en relación con igual mes del 2024, ya que en aquella ocasión cambiaron de manos 183.668 vehículos.

"Pese a la pequeña baja en la venta de autos usados registrada el mes pasado, julio representó el mejor mes de lo que va del año, el mercado sigue traccionando con buen ritmo", destacó Alejandro Lamas , secretario de la CCA en un comunicado oficial.

Autos usados, las claves del boom

Los Andes consultó a varias agencias de autos usados de Mendoza para comprender el porqué del excelente momento, que promete mantenerse; es que, al menos en julio, algunas concesionarias de usados marcaron récord de ventas y prevén un muy buen agosto, apostando, además, por un segundo semestre igual de bueno que el primero.

Maxi Nieto, del Grupo Lorenzo y encargado de la AutoFeria Lorenzo, fue elocuente: “Es un lindo momento para el mercado del usado, hemos tenido muy buenos números de ventas el mes pasado. Creo que la erradicación de los sobreprecios ayudó a que los clientes tengas más opciones de compra, por lo que tenemos un mercado un poco más ‘real’, lo que le da al cliente más tranquilidad”.

Y agregó: “La otra pata importante en este panorama es la financiación a través de créditos bancarios, que están acompañando en todos los formatos, prendarios, leasing, incluso con tarjetas de crédito, o créditos personales, como la última línea lanzada por el Banco Nación. En este sentido, las tasas ayudan mucho porque están siendo más razonables y también ayudan a la venta”.

Nieto destacó que las amplias opciones de financiación, “han derivado en un incremento de ventas fuertes en el último mes, lo que esperamos que se mantenga hacia el cierre del año”.

Respecto a los vehículos más buscados, no hay sorpresas: “En cuanto a qué autos se buscan más, el Fiat Cronos siempre es una fija; y los Toyota en sus distintos modelos”.

agencia autos usados Agencia de autos usados. Foto Cristian Ortega

Récord de ventas de autos usados en algunas agencias

Marcos Ortiz, dueño de la agencia Motul Tiburcio, detalló: “A nosotros nos fue muy bien en julio, rompimos nuestro récord mensual, y el movimiento sigue en este inicio de agosto”.

Sobre las razones del buen momento, dijo: “Creo que todo esto se ha dado por la buena mercadería que hay en el mercado, los buenos precios y las buenas promociones que hicimos. Vendimos 55 autos en julio, para nosotros súper bien”.

Y agregó Marcos Ortiz: “De esos 55 autos vendidos, 25 fueron con crédito, lo que demuestra que las personas siguen apostando a la financiación, siempre y cuando la cuota les sirva”.

A su turno, Gastón Raina, de Raina Automotores, le dijo a Los Andes: “Nosotros en julio tuvimos mucho movimiento, los clientes siguen apostando por el crédito. Nosotros, de 10 autos, entre 7 y 8 son con créditos prendarios”.

Asimismo, detalló Raina, que, “por la suba del dólar, mucha gente que por ahí los tenía guardados, aprovechó que le rendían más, dieron el paso y salieron a comprar”.

Sobre los vehículos más buscados, contó su experiencia: “Los autos que más han salido este mes son los que están entre los 15 y los 30 millones de pesos, muchas Chevrolet Tracker línea nueva, muchas camionetas también”.

agencia autos usados Robustas ventas mostró el mercado de los autos 0Km. Foto Cristian Ortega

Créditos sí, pero a plazos relativamente cortos

Mariano Díaz, de Giumati Premium, destacó que “en julio tuvimos un mes muy bueno, incluso de junio a julio mejoró bastante y esperamos que siga creciendo igual”.

“Se está apostando por los créditos UVA en plazos cortos, de 12, 18 o 24 meses, por la pseudo estabilidad que hay en cuanto al dígito inflacionario, por lo que la gente apuesta al crédito UVA, que va de la mano justamente de la inflación”.

Sobre qué vehículos son los más buscados, Díaz dijo: “Los autos que más se buscan son los de unos 18 o 20 millones de pesos, si es SUV mejor”.

Autos usados para "ponerlos a trabajar"

Héctor Sambais, dueño de Luma Automotores, compartió su opinión. En este caso, se trata de una de las pocas agencias de autos usados que cuenta con la posibilidad de otorgar los créditos personas del BNA para financiar hasta el 100% de un vehículo por hasta 100 millones de pesos.

En ese sentido, afirmó Sambais: “Hay muchas consultas y, por ende, más movimiento con el tema de los créditos del BNA. Las consultas son por muchos vehículos, se pregunta por todo, luego, según lo que le dé el monto de crédito, se toma una decisión”.

Y agregó: “Hay muchas operaciones de vehículos 100% financiados, mientras que hay otras operaciones que se hacen por permuta”.

Sobre los vehículos más buscados, el propietario de Luma, contó: “Son los intermedios, de unos 20 millones de pesos. Y también de trabajo, de unos 22 millones, y camionetas. También hay mucha gente que consulta por vehículos para ponerlos a trabajar”.

Así, el mercado del usado vive momentos de gran demanda, ventas y posibilidades de la mano de la desaceleración de la inflación, los créditos de todo tipo y una oferta muy amplia que se traduce en vehículos de todo tipo y una amplia variedad de precios.