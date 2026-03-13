La on-off de Honda sigue siendo una de las opciones más equilibradas para quien busca moverse en ciudad y también salir a caminos más rotos.

La Honda XR190L se mantiene como una de las motos más buscadas del segmento trail urbano en Argentina. Su propuesta combina versatilidad, confiabilidad y un nivel de equipamiento que la deja bien posicionada frente a rivales directos para quienes buscan una moto para todo uso, desde la rutina diaria hasta escapadas de fin de semana.

Qué trae la Honda XR190L La XR190L apuesta por una fórmula conocida, pero muy efectiva. Equipa un motor monocilíndrico de 184 cc con inyección electrónica PGM-FI, asociado a una caja de 5 marchas y arranque eléctrico, lo que se traduce en una conducción simple, eficiente y previsible tanto en ciudad como fuera del asfalto.

Cuánto sale la moto Honda XR190L con precio actualizado en marzo de 2026 (2) En seguridad también se actualizó con el paso de los años: incorpora ABS delantero de un canal, freno trasero a disco y componentes firmados por proveedores reconocidos del mercado. A eso suma detalles que hoy pesan mucho en la decisión de compra, como iluminación full LED, tablero digital renovado y un práctico puerto USB para cargar el celular en movimiento.

Medidas, autonomía y uso real En dimensiones, la XR190L mantiene el espíritu de las trail livianas: mide 2.075 mm de largo, tiene altura de asiento de 835 mm, distancia entre ejes de 1.351 mm y un peso cercano a 133 kg. Usa neumáticos 90/90-19 adelante y 110/90-17 atrás, una combinación que le da equilibrio entre ciudad y caminos más complicados.

El tanque de 12 litros asegura buena autonomía para viajes cortos y uso diario, mientras que su posición de manejo cómoda y el despeje la convierten en una de las opciones preferidas para quienes alternan entre asfalto, tierra y ripio.

Cuánto sale la moto Honda XR190L con precio actualizado en marzo de 2026 (3) Otro punto fuerte es el respaldo local: la XR190L se fabrica en la planta bonaerense de Campana y mantiene una garantía de 3 años o 36.000 km, algo clave en un mercado donde el postventa pesa tanto como el producto. Cuánto sale la Honda XR190L en marzo de 2026 En el mercado argentino, la Honda XR190L se publica durante marzo de 2026 con un precio de referencia de $6.828.600. Como siempre, el valor final puede variar según concesionario, financiación, flete y patentamiento, por lo que conviene pedir cotización cerrada antes de cerrar la compra.