Subastarán el Audi TT descapotable de Leo Mattioli: un tesoro con un precio altísmo

áEl recordado cantante santafesino, Leo Mattioli tuvo muchos amores y no solo hablando de mujeres. El cantante, que se transformó en un símbolo de Santa Fe, fue un romántico, un apasionado de la música y un enamorado de los autos deportivos.

Su último auto fue un Audi TT Roadster 2004 1.8T con 225hp . Lo tuvo hasta que murió, en agosto del 2011. El vehículo quedó más de una década en posesión de la familia : su viuda, Marina Rosas recién lo vendió en 2022.

Desde allí, lo tuvo el mismo dueño en Olivos, Buenos Aires. Hasta hoy. Es que la persona que adquirió el vehículo decidió ponerlo en una subasta. El Audi TT de Leo está publicado en la página Motordil con un precio de base de 34 mil dólares.

“ Audi TT es, probablemente, uno de los diseños más influyentes de finales de los años 90. Presentado originalmente como concept en el Salón de Frankfurt de 1995 y llevado casi sin cambios a producción en 1998, el TT se convirtió rápidamente en un ícono del diseño industrial automotriz”, dice la descripción oficial de la página de subasta.

Según Motordil , “de acuerdo a la trazabilidad de la historia del auto, en el año 2007 el vehículo fue vendido al reconocido cantante de cumbia romántica santafesina, el legendario Leo Mattioli , quien además de por su música, siempre fue conocido en el ámbito del automovilismo por su fanatismo por las Audi TT”.

La página menciona, además, que el artista no habría transferido formalmente el vehículo a su nombre, motivo por el cual se realizó una denuncia de venta en ese período. De acuerdo a lo informado por su entorno, el auto había sido utilizado muy ocasionalmente durante los años en que permaneció en su poder debido a intensa agenda de giras que tenía.

Los detalles de la subasta

La subasta se realizará de forma online, permitiendo la participación de interesados de todo el país. Los organizadores esperan que el valor final supere ampliamente el precio base de mercado.

Leo Mattioli Anunciaron que subastarán en internet el último auto que tuvo Leo Mattioli. web

El coche cuenta con un motor potente y el diseño deportivo que tanto caracterizaba al cantante. Se entregará con toda la documentación al día y las certificaciones de titularidad correspondientes.

Leo Mattioli solía ser visto en este auto por las calles de Santa Fe, lo que le otorga un valor sentimental único. No es solo un bien material, sino un fragmento de la historia musical regional.