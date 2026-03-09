Prohibirán circular solo en el auto: el nuevo decreto que restringirá el acceso a los centros urbanos

El borrador del Real Decreto facultará a los municipios para limitar el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones basándose en el número de pasajeros del vehículo.

El Gobierno de España ultima un Real Decreto que cambiará drásticamente la movilidad urbana al permitir que los ayuntamientos restrinjan el acceso a las ciudades de autos con un único ocupante. Esta medida busca transformar el uso del coche particular en las Zonas de Bajas Emisiones, priorizando el transporte compartido para reducir el colapso del tráfico.

La Dirección General de Tráfico ha detectado que hasta el 85% de los desplazamientos urbanos se realizan con una sola persona a bordo. Ante esta saturación, los ministerios de Transición Ecológica e Interior trabajan en una normativa que otorgará a los alcaldes la potestad de vetar el ingreso de conductores que viajen sin compañía a determinadas áreas o tramos de vía.

image El modelo de carriles VAO aplicado a las calles El fundamento técnico de esta decisión se basa en la lógica de los carriles para Vehículos de Alta Ocupación (VAO) que operan en los accesos de las grandes metrópolis. El objetivo es maximizar la eficiencia del espacio público: si tres personas comparten un trayecto en un mismo coche, se eliminan dos vehículos de la vía, descongestionando los nudos críticos de circulación y disminuyendo las emisiones por pasajero. No se trata solo de un criterio ambiental, sino de racionalizar el uso de una infraestructura urbana que ha llegado a su límite de capacidad física.

Hasta ahora, la entrada a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) dependía exclusivamente del tipo de motor y la etiqueta ambiental del coche. Sin embargo, el nuevo texto legal advierte que disponer de un vehículo con distintivo ECO o Cero Emisiones pronto podría ser insuficiente para circular libremente si se hace en solitario. La restricción se aplicará de forma progresiva y cada ayuntamiento definirá sus propias excepciones y horarios de aplicación.

image Nuevos criterios de seguridad y exclusión El decreto también contempla ampliar los requisitos para transitar por los núcleos urbanos, incluyendo niveles mínimos de seguridad y dispositivos de asistencia a la conducción. Esto significa que el Gobierno busca una renovación integral del parque automotor, penalizando no solo a los coches más contaminantes, sino también a aquellos que resulten menos eficientes en términos de ocupación y tecnología.

Esta medida obligará a millones de conductores a modificar sus hábitos diarios de transporte. El uso de aplicaciones de coche compartido o el trasvase hacia el transporte público se presentan como las únicas alternativas viables para evitar las sanciones que los municipios podrán imponer mediante sus propias ordenanzas una vez que el decreto oficial entre en vigor.