Hans Rattenhuber, jefe de seguridad nazi, declaró que fue el ayuda de cámara Heinz Linge quien disparó al líder ante la desconfianza de este en el efecto del veneno.

Una reciente desclasificación de un documento por parte del gobierno ruso ha reabierto el debate sobre los últimos instantes de Adolf Hitler en su búnker de Berlín. Según estos archivos, el dictador no se habría suicidado, sino que habría exigido ser asesinado por su propio personal de confianza ante el temor de un fallo biológico.

El hallazgo del documento soviético aporta información inédita sobre la muerte del líder nazi, contradiciendo la versión oficial establecida durante décadas. La revelación surge de testimonios recogidos por el Ejército Rojo tras la caída de Berlín, donde altos mandos de la policía alemana detallaron las directivas finales recibidas en el búnker.

image El testimonio de Hans Rattenhuber y el disparo final El archivo desclasificado recoge la declaración de Hans Rattenhuber, quien fuera el jefe de la seguridad personal del dictador. Según su testimonio ante los oficiales soviéticos, no fue el propio Hitler quien apretó el gatillo contra su sien, sino su ayuda de cámara, Heinz Linge. Esta versión sostiene que Linge actuó siguiendo una instrucción directa y específica de su superior, quien buscaba garantizar su deceso de forma violenta y definitiva.

El motivo detrás de esta inusual petición no fue simplemente asegurar la muerte, sino una profunda desconfianza en la medicina de la época. Hitler recibía múltiples inyecciones médicas a diario, lo que le generaba una duda constante sobre cómo reaccionaban los químicos en su organismo. El dictador temía que su cuerpo hubiera desarrollado una resistencia tal que el veneno ingerido no cumpliera su función de manera inmediata, dejándolo vulnerable o consciente ante la inminente entrada de las tropas enemigas al búnker. Por esta razón, exigió el impacto de bala como un mecanismo de respaldo absoluto.

image Entre la realidad histórica y la propaganda de guerra Este hallazgo pone en entredicho los informes forenses occidentales y los relatos recopilados por historiadores durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque partes de esta versión circularon durante la Guerra Fría, en su momento fueron desestimadas por ser consideradas maniobras de desinformación por parte de la inteligencia soviética.

La publicación actual de estos archivos antes confidenciales obliga a los expertos a analizar hasta qué punto los testimonios reflejan hechos reales o fueron moldeados por intereses políticos de Moscú entre 1945 y 1950. Mientras el debate entre los historiadores europeos se reaviva, la figura de Heinz Linge vuelve al centro de la escena como el ejecutor material de un final pactado en las profundidades de la capital alemana.