Putin prometió el "apoyo indefectible" de Rusia al nuevo líder supremo de Irán

El presidente de Rusia, Vladimir Putin , expresó este lunes su “indefectible apoyo” al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien fue designado el domingo tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Khamenei, en el inicio de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos y Israel.

“Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes”, expresó Putin en un mensaje dirigido al nuevo líder de la república islámica.

El mandatario ruso aseguró además que Moscú “ha sido y seguirá siendo un socio fiable” para Irán.

Putin sostuvo que el nuevo cargo de Jamenei llega en un momento especialmente crítico para el país.

“En un momento en que Irán afronta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación”, afirmó.

El gesto forma parte de una serie de contactos diplomáticos entre ambos países desde el inicio del conflicto. El viernes pasado, Putin mantuvo una conversación telefónica con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, a quien reiteró las condolencias por la muerte del líder supremo y pidió un “cese inmediato de las hostilidades” y un retorno a la vía diplomática.

Masud Pezeshkian , presidente de Irán

Pezeshkian, por su parte, agradeció la solidaridad rusa y brindó detalles sobre la evolución del conflicto en territorio iraní. Días antes, el Kremlin también había enviado un telegrama calificando la muerte de Ali Khamenei como una “cínica violación de todas las normas internacionales”.

El respaldo ruso, por supuesto, contrasta con la postura de Washington. El presidente estadounidense Donald Trump calificó al nuevo líder iraní de “inaceptable” y lo describió como un “peso ligero”.

Desde Israel también lo señalaron públicamente como posible objetivo militar.

Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán

La designación de Mojtaba Jamenei fue confirmada por la Asamblea de Expertos de Irán, el órgano encargado de elegir al líder supremo del país.

El clérigo, de 56 años, asume el poder en medio de los bombardeos continuos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Su padre, Ali Khamenei, gobernó la república islámica durante 37 años y murió el primer día de los ataques junto con varios miembros de su familia.

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en Mashhad, Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del exlíder supremo y el único con presencia pública dentro del sistema político iraní.

Mojtaba Jamenei Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá

Se lo considera cercano a los sectores conservadores del régimen, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución Islámica, el poderoso cuerpo militar e ideológico del país. Esa relación se remonta a su participación en unidades de combate hacia el final de la Guerra Irán-Irak (1980-1988).

Opositores al régimen lo señalan, además, por su presunto rol en la represión de las protestas que estallaron tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 2009.

En el plano religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, donde también impartió clases. Alcanzó el rango de hoyatoleslam, un título clerical intermedio, inferior al de ayatolá que ostentaban su padre y el fundador de la república islámica, Ruhollah Jomeini.