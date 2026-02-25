25 de febrero de 2026 - 09:04

Condenaron al hijo de Leo Mattioli por atropellar y matar a una ciclista

El cantante de cumbia recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación para conducir. El artista reconoció su culpabilidad.

Los Andes
La Justicia de Santa Fe dictó sentencia este martes contra el cantante Nicolás Mattioli, responsable del siniestro vial que terminó con la vida de Claudia Laura Decurges. En un juicio abreviado, la jueza Susana Luna condenó al músico a tres años de prisión de ejecución condicional y le prohibió conducir cualquier tipo de vehículo automotor por siete años.

El hecho que motivó la condena ocurrió la mañana del 21 de septiembre de 2024. Mattioli circulaba a bordo de una camioneta Ford Ranger por la avenida Richieri, en la localidad de Santo Tomé, cuando embistió desde atrás a Decurges, quien se desplazaba correctamente en bicicleta.

Durante la audiencia, la fiscal Rosana Marcolín detalló las pruebas que comprometieron al cantante. Si bien las pericias determinaron que Mattioli no superaba el límite de velocidad permitido (circulaba a 53 km/h en una zona de 60 km/h) y que los exámenes toxicológicos dieron negativos para alcohol y drogas, el informe accidentológico fue determinante para demostrar su negligencia.

"El condenado condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones. El informe accidentológico concluyó que no hubo maniobra de evasión ni intento de frenada por parte de Mattioli, y además no existía obstáculo para que no pudiera divisar a la víctima antes de impactarla", remarcó la fiscal.

Segun un testigo Decurges circulaba de forma correcta por la margen derecha, cerca de la cuneta y en línea recta. Tras el impacto, la mujer salió despedida de su rodado y sufrió un traumatismo de cráneo grave que le provocó la muerte casi de manera instantánea.

Mattioli reconoció la culpa

Mattioli reconoció su culpabilidad en el hecho y aceptó la calificación legal y la pena propuesta por la fiscalía. Además de la condena de prisión en suspenso y la inhabilitación para manejar, la jueza le impuso otra regla de conducta: no podrá acercarse a menos de 100 metros de los hijos de la víctima ni de su padre.

