El caso Epstein vuelve a salpicar a la realeza británica: la princesa que corre peligro

La sombra del delincuente sexual se extiende sobre dos integrantes de la familia del Rey Carlos III.

El escándalo que rodea al delincuente sexual Jeffrey Epstein vuelve a proyectar su sombra sobre la realeza británica, especialmente sobre el entorno del príncipe Prince Andrew, Duke of York. La reciente difusión de nuevos documentos y correos electrónicos reavivó el caso y volvió a colocar bajo presión a la familia real del Reino Unido.

Aunque el foco principal sigue puesto en Andrew (hermano del Rey Carlos III) el impacto empieza a alcanzar a su círculo más cercano, incluyendo a sus hijas, las princesas Beatrice y la princesa Eugenie.

Realeza Dos princesas de la realeza británica tendrián relación con el caso Epstein. web Ambas aparecen mencionadas en algunos de los documentos, aunque hasta el momento no se ha probado que tuvieran relación directa con Epstein ni con sus actividades. Desde que estalló el escándalo hace años, la estrategia del Palacio ha sido mantener a las hermanas lejos del centro del debate público. Sin embargo, la presión mediática volvió a crecer. La afectada directa fue la princesa Eugenia, la hija menor del príncipe Andrew y de Sarah Ferguson.

La entidad publicó un breve comunicado agradeciendo su labor: “Agradecemos profundamente a la princesa su apoyo y esperamos que continúe trabajando para erradicar la esclavitud definitivamente y conseguir la libertad para todos”. En ningún momento se mencionó el caso Epstein ni las controversias que rodean a la familia.

Jeffrey Epstein ¿tenía vínculos con la realeza británica? El vínculo indirecto con el escándalo también alcanza a su madre. Según correos electrónicos revelados en las investigaciones, Sarah Ferguson se refería a Epstein como un "fiel amigo", lo que provocó que varias organizaciones con las que colaboraba decidieran distanciarse para evitar quedar asociadas a la polémica.