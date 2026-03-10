10 de marzo de 2026 - 12:47

El caso Epstein vuelve a salpicar a la realeza británica: la princesa que corre peligro

La sombra del delincuente sexual se extiende sobre dos integrantes de la familia del Rey Carlos III.

Dos princesas de la realeza británica tendrián relación con el caso Epstein.

Dos princesas de la realeza británica tendrián relación con el caso Epstein.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Aunque el foco principal sigue puesto en Andrew (hermano del Rey Carlos III) el impacto empieza a alcanzar a su círculo más cercano, incluyendo a sus hijas, las princesas Beatrice y la princesa Eugenie.

Realeza
Dos princesas de la realeza británica tendrián relación con el caso Epstein.

Dos princesas de la realeza británica tendrián relación con el caso Epstein.

Ambas aparecen mencionadas en algunos de los documentos, aunque hasta el momento no se ha probado que tuvieran relación directa con Epstein ni con sus actividades. Desde que estalló el escándalo hace años, la estrategia del Palacio ha sido mantener a las hermanas lejos del centro del debate público. Sin embargo, la presión mediática volvió a crecer. La afectada directa fue la princesa Eugenia, la hija menor del príncipe Andrew y de Sarah Ferguson.

La entidad publicó un breve comunicado agradeciendo su labor: “Agradecemos profundamente a la princesa su apoyo y esperamos que continúe trabajando para erradicar la esclavitud definitivamente y conseguir la libertad para todos”. En ningún momento se mencionó el caso Epstein ni las controversias que rodean a la familia.

Realeza
Dos princesas de la realeza británica tendrián relación con el caso Epstein.

Dos princesas de la realeza británica tendrián relación con el caso Epstein.

Jeffrey Epstein ¿tenía vínculos con la realeza británica?

El vínculo indirecto con el escándalo también alcanza a su madre. Según correos electrónicos revelados en las investigaciones, Sarah Ferguson se refería a Epstein como un “fiel amigo”, lo que provocó que varias organizaciones con las que colaboraba decidieran distanciarse para evitar quedar asociadas a la polémica.

Este contexto vuelve a poner a la monarquía británica en una situación incómoda, obligada a gestionar las consecuencias reputacionales de uno de los escándalos más delicados de las últimas décadas.

El caso tampoco afecta únicamente a la Casa de Windsor. La investigación también salpicó a la monarquía noruega tras revelarse contactos entre la princesa Mette-Marit, Crown Princess of Norway (esposa del príncipe heredero Haakon) y el propio Epstein. Tras la publicación de correos y fotografías, la organización Sex and Society, uno de los principales centros de salud y derechos sexuales de Noruega, anunció que la futura reina dejó de estar vinculada a la entidad.

