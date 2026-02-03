El hijo de la princesa heredera de Noruega se quedó solo antes de su juicio por casi 38 delitos

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit, se quedó sin el apoyo familiar para el juicio que podría condenarlo a prisión.

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega se quedó sin el apoyo familiar para el juicio que podría condenarlo a prisión.

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, fue arrestado en la víspera de un juicio que comenzó este martes por múltiples casos de violación y agresiones, tras la presunta comisión de nuevos delitos, según informó la Policía de Oslo.

Ni su madre ni su padrastro, el príncipe heredero Haakon, asistirán a las audiencias. El proceso judicial se extenderá durante siete semanas y se desarrollará sin imágenes del acusado dentro ni fuera del tribunal, por decisión del propio Høiby.

Realeza Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega se quedó sin el apoyo familiar para el juicio que podría condenarlo a prisión. web El joven, de 29 años, enfrenta 38 cargos que incluyen la violación de cuatro mujeres, agresiones y amenazas a una expareja, daños materiales en un apartamento y delitos vinculados a drogas y tráfico. En caso de una condena, la pena podría superar los diez años de prisión. El palacio noruego reiteró que Høiby no forma parte de la familia real ni es una figura pública, aunque mantiene vínculos personales estrechos con sus integrantes.

Høiby no forma parte oficialmente de la familia real de Noruega La acusación detalla hechos ocurridos entre 2018 y noviembre de 2024, en distintos contextos, incluida la residencia oficial de Skaugum. Uno de los cargos de violación se vincula con una relación sexual mientras la mujer dormía, y los otros tres refieren a agresiones sexuales contra mujeres incapacitadas.

Realeza Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega se quedó sin el apoyo familiar para el juicio que podría condenarlo a prisión. web La fiscalía sostiene que rompió una lámpara de araña, lanzó un cuchillo contra una pared y destrozó un espejo, además de proferir insultos como “puta”. Su defensa, representada por el abogado Petar Sekulic, indicó en una declaración previa que “Høiby se toma muy en serio las acusaciones, pero no reconoce haber cometido ningún delito en la mayoría de los casos, especialmente en los relacionados con abusos sexuales y violencia”.

El caso generó una amplia cobertura mediática y reacciones dentro y fuera del ámbito institucional. Ulf Andre Andersen, periodista de la revista Se og Hør, sostuvo que “es un momento muy peligroso, porque la familia real debe ser un modelo a seguir”. En la misma línea, el redactor jefe del medio, Niklas Kokkinn-Thoresen, señaló que “este es el mayor escándalo que ha vivido la realeza noruega; nunca habían tenido que lidiar con nada de esta magnitud”. Realeza Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega se quedó sin el apoyo familiar para el juicio que podría condenarlo a prisión. web De acuerdo a la BBC, el príncipe heredero Haakon se dirigió a la prensa antes del inicio del juicio y expresó su cariño hacia su hijastro y reconoció que “es una parte importante de nuestra familia”, para luego referirse a las denunciantes: “Nos preocupamos por ellas. Sabemos que muchas de ustedes están pasando por un momento difícil”. Paralelamente, la princesa heredera Mette-Marit atraviesa un delicado cuadro de salud por fibrosis pulmonar y se prepara para un trasplante.