19 de enero de 2026 - 21:20

El hijo de la princesa de Noruega, acusado de cuatro violaciones, ahora fue imputado por transportar marihuana

Marius Borg Høiby enfrenta un prolongado proceso legal luego de haber sido inculpado en agosto por cuatro violaciones y otros 28 cargos, y sumó una nueva causa.

El hijo mayor de la princesa de Noruega enfrenta nuevos delitos, uno de ellos relacionado con el transporte de narcóticos. 

Por Redacción Mundo

En total siete mujeres denunciaron haber sido víctimas de Høiby, entre ellas una de sus exnovias, Nora Haukland, y la artista Linni Meister.

El joven que será juzgado en febrero, fue además imputado por nuevos delitos, incluido uno relacionado con narcóticos, según información de la Agencia Noticas Argentinas.

Durante 2025, la acusación contra el hijo de la princesa se amplió significativamente. En junio ya acumulaba 23 cargos en total, entre ellos una violación con penetración, dos violaciones sin penetración, cuatro conductas sexuales ofensivas, un caso de maltrato, dos lesiones corporales, un daño material, una amenaza, cinco violaciones de ordenes de alejamiento, un insulto a un policía y cinco infracciones de tránsito.

El joven está imputado por transportar marihuana

El fiscal Sturla Henriksbo señaló en un comunicado enviado a AFP que el lunes se sumó una acusación adicional con seis cargos contra Høiby. Uno de los cargos corresponde a un “grave delito de narcotráfico” por un incidente de 2020 “que involucró 3,5 kilos de marihuana”. Hoiby admitió el delito, indicó Henriksbo.

Por su parte, la abogada de Høiby, Ellen Holager Andenaes, declaró a la agencia noruega NTB que su cliente “en una ocasión transportó marihuana de un punto A a un punto B sin ganar un solo céntimo”.

El caso tuvo un efecto significativo y desfavorable en la percepción pública de la monarquía noruega, debilitando la confianza en la institución. Marius Borg Høiby no forma parte oficialmente de la Casa Real y, por lo tanto, no ejerce funciones oficiales.

Marius, nació de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette Marit con el príncipe heredero Haakon, el hijo del rey Harald V de Noruega.

