Polémica en España por un cuadro de Pedro Sánchez donde aparece desnudo y "muy bien dotado"

En un momento en que el presidente de España , Pedro Sánchez , acapara la atención internacional por su firme postura contra las actuaciones de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Irán, el mandatario volvió a ser protagonista luego de la aparición de una obra de arte donde aparece desnudo.

En plena Semana del Arte en Madrid , una singular pintura al óleo de grandes dimensiones, fue realizada por un artista italiano ha saltado a la fama tras ser localizada en el icónico Rastro de Madrid .

La obra, titulada significativamente Adán y Eva , muestra a Pedro Sánchez y a la primera dama, Begoña Gómez, completamente desnudos y rodeados de un entorno natural que remite a la iconografía bíblica.

Se trata de un lienzo de grandes dimensiones ejecutado con una estética clásica que presenta a ambos personajes integrados en un paisaje simbólico, retratados "tal y como llegaron al mundo" . Además de eso, el cuadro destaca por las gran dimensión del genital de Sánchez.

El hallazgo fue presentado este jueves en el programa Vamos a ver de Telecinco. Según se explicó en la emisión, el equipo del programa se desplazó hasta la galería madrileña donde se expone la pieza tras haberla encontrado originalmente en el mercado del Rastro.

La presentadora señaló que, aunque el presidente ya tendría conocimiento de la existencia del cuadro, los responsables de la obra han preferido mantener cierta reserva por temor a posibles reacciones oficiales.

La aparición del cuadro generó una mezcla de sorpresa e incomodidad que rápidamente derivó en comentarios jocosos entre los colaboradores del piso. Aunque inicialmente el programa optó por cubrir digitalmente las partes íntimas del retrato de Sánchez, finalmente decidieron mostrar la obra íntegra, lo que provocó una auténtica "revolución" en el estudio.

"El cuadro destaca por sus protagonistas y la alegoría, pero sobre todo por sus dimensiones. Sánchez esta muy bien dotado", comentó una de las periodistas del programa.