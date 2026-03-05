5 de marzo de 2026 - 21:45

Polémica en España por un cuadro de Pedro Sánchez donde aparece desnudo y "muy bien dotado"

Una obra al óleo de un artista italiano, retrata al presidente del Gobierno y a su esposa sin ropa en un entorno natural, provocando un gran revuelo mediático.

Polémica en España por un retrato de Pedro Sánchez&nbsp;

Polémica en España por un retrato de Pedro Sánchez 

Foto:

Por Redacción Mundo

En un momento en que el presidente de España, Pedro Sánchez, acapara la atención internacional por su firme postura contra las actuaciones de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Irán, el mandatario volvió a ser protagonista luego de la aparición de una obra de arte donde aparece desnudo.

Leé además

Finalissima en duda: UEFA no considera sedes alternativas. 

Selección Argentina: la gran Finalissima está duda, pero la UEFA no considera sedes alternativas

Por Redacción Deportes
La fragata española F-105 Cristóbal Colón, en una imagen de archivo. 

Chipre se blinda ante Irán con cazas y buques de guerra de España, Italia, Reino Unido, Grecia y Francia

Por Redacción Mundo

En plena Semana del Arte en Madrid, una singular pintura al óleo de grandes dimensiones, fue realizada por un artista italiano ha saltado a la fama tras ser localizada en el icónico Rastro de Madrid.

La obra, titulada significativamente Adán y Eva, muestra a Pedro Sánchez y a la primera dama, Begoña Gómez, completamente desnudos y rodeados de un entorno natural que remite a la iconografía bíblica.

Se trata de un lienzo de grandes dimensiones ejecutado con una estética clásica que presenta a ambos personajes integrados en un paisaje simbólico, retratados "tal y como llegaron al mundo". Además de eso, el cuadro destaca por las gran dimensión del genital de Sánchez.

Cuadro de Pedro Sánchez

El hallazgo fue presentado este jueves en el programa Vamos a ver de Telecinco. Según se explicó en la emisión, el equipo del programa se desplazó hasta la galería madrileña donde se expone la pieza tras haberla encontrado originalmente en el mercado del Rastro.

La presentadora señaló que, aunque el presidente ya tendría conocimiento de la existencia del cuadro, los responsables de la obra han preferido mantener cierta reserva por temor a posibles reacciones oficiales.

La aparición del cuadro generó una mezcla de sorpresa e incomodidad que rápidamente derivó en comentarios jocosos entre los colaboradores del piso. Aunque inicialmente el programa optó por cubrir digitalmente las partes íntimas del retrato de Sánchez, finalmente decidieron mostrar la obra íntegra, lo que provocó una auténtica "revolución" en el estudio.

"El cuadro destaca por sus protagonistas y la alegoría, pero sobre todo por sus dimensiones. Sánchez esta muy bien dotado", comentó una de las periodistas del programa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El español Pedro Sánchez desmintió que vaya a cooperar en el ataque de Estados Unidos contra Irán.  

Crece la tensión: España negó "tajantemente" su apoyo a Estados Unidos para atacar a Irán

Por Redacción Mundo
Donald Trump amenazó con imponer un embargo comercial a España tras la decisión de no autorizar el uso de instalaciones militares para operaciones contra el país persa.

Por qué Trump amenazó a España: "No cederemos", dijo el presidente Pedro Sánchez

Por Redacción Mundo
Trump calificó a España como “aliado terrible” y anunció represalias comerciales.

Donald Trump anunció que romperá "todo el comercio con España" y lo calificó de "aliado terrible"

Por Redacción Mundo
Este nacimiento tuvo lugar en el Bioparc Fuengirola de España.

España: Tras 20 años y 13 meses de gestación, nació un animal del que quedan 2.500 en libertad

Por Cristian Reta