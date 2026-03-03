España: Tras 20 años y 13 meses de gestación, nació un animal del que quedan 2.500 en libertad

Tras dos décadas de intentos y una compleja compatibilidad de pareja, Bioparc Fuengirola celebra el nacimiento de un ejemplar de apenas 2500 que quedan libres en Asia.

El nacimiento de una cría de tapir malayo en un zoológico de Andalucía, España marca un punto de inflexión para la supervivencia de este mamífero asiático. Con menos de 2.500 ejemplares en libertad, este hito corona veinte años de esfuerzos ininterrumpidos en programas europeos de conservación, logrando por primera vez la reproducción exitosa de la especie en estas instalaciones.

La llegada de este pequeño mamífero, que pesó unos 10 kilos al nacer, es el resultado del emparejamiento estratégico entre Rawa y Mekong. Este último ejemplar fue trasladado desde Suecia en 2023 específicamente para consolidar el Programa de Especies en Peligro de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios. El éxito del nacimiento se produjo el 29 de marzo de 2024, tras un proceso de vigilancia exhaustiva que incluyó cámaras y monitoreo presencial constante.

image Desafíos genéticos y trece meses de espera crítica La dificultad para lograr este nacimiento no fue solo biológica, sino también conductual. Durante años, los expertos enfrentaron serios problemas de compatibilidad entre los ejemplares adultos, lo que retrasó la posibilidad de obtener una cría. En especies tan sensibles, la química entre el macho y la hembra es un factor determinante que a menudo impide la reproducción en cautiverio, a pesar de contar con las condiciones ambientales ideales.

A esto se suma un ciclo reproductivo sumamente lento. La gestación del tapir malayo dura 13 meses, un periodo extenso que exige un compromiso técnico de largo aliento. Durante este tiempo, el equipo veterinario realizó ecografías semanales para asegurar que el desarrollo del feto fuera óptimo, minimizando cualquier riesgo de pérdida en una especie donde cada individuo nacido representa una esperanza real contra la extinción.

El recién nacido se encuentra bajo la supervisión directa de un equipo liderado por especialistas en zoología y veterinaria. El objetivo inmediato es asegurar su crecimiento saludable junto a su madre, con quien permanecerá entre seis y nueve meses antes de continuar con su rol dentro del plan de conservación europeo. Esta etapa es fundamental para el aprendizaje de comportamientos básicos y el fortalecimiento del sistema inmunológico del ejemplar.

image El plan de supervivencia fuera de la selva asiática La responsabilidad de mantener una especie con una población silvestre tan reducida ha obligado a implementar protocolos de seguridad y bienestar de vanguardia. El trabajo en red con otros centros internacionales permite que la diversidad genética de estos animales se mantenga saludable, evitando la consanguinidad que podría debilitar a las futuras generaciones. Para lograr estos objetivos, se han establecido medidas estrictas: Supervisión veterinaria especializada con controles periódicos de salud, peso y comportamiento.

con controles periódicos de salud, peso y comportamiento. Monitoreo ininterrumpido mediante cámaras de vigilancia para controlar la evolución de la cría y su madre.

para controlar la evolución de la cría y su madre. Programas de educación ambiental para sensibilizar al público sobre la situación crítica de la especie.

para sensibilizar al público sobre la situación crítica de la especie. Planificación de traslados futuros a otros zoológicos europeos para garantizar la viabilidad genética. El éxito en Fuengirola demuestra que la colaboración entre instituciones científicas puede revertir diagnósticos sombríos para la biodiversidad global. Mientras la población en el sudeste asiático sigue bajo presión por la pérdida de hábitat, estos santuarios de conservación se convierten en el último refugio seguro para el tapir malayo.