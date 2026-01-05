5 de enero de 2026 - 11:17

Científicos no salen de su asombro por el nacimiento de una cría en peligro de extinción frente al público

Este nacimiento excepcional conmovió tanto a visitantes como científicos, marcando un hito en la historia de conservación de especies.

Un hito en la conservación de especies: nace una cría que desconcierta a los científicos.

Un hito en la conservación de especies: nace una cría que desconcierta a los científicos.

Foto:

Por Cristian Reta

El pasado 29 de noviembre, el BIOPARC Fuengirola, en Andalucía, fue escenario de un evento que dejó mudos tanto a los presentes como a los científicos: el nacimiento de una cría de gorila a plena luz del día. Ocurrió en el recinto exterior, ante la mirada atónita de los visitantes que paseaban por el lugar en ese instante.

Leé además

Nala Cat, la gata millonaria que rompió un Record Guinness.

De un refugio a la gloria: Nala, la gata que factura 100 millones de dólares y es furor en redes

Por Cristian Reta
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con liderazgo natural

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con liderazgo natural

Por Andrés Aguilera
image

Un parto inesperado para los científicos

Aunque el equipo técnico del parque tenía todo preparado en el recinto interior para el alumbramiento, la hembra Wefa decidió que el mejor lugar para traer a su cría al mundo era el exterior, un espacio que le resultaba familiar y seguro.

Para Jesús Recuero, director técnico y veterinario de BIOPARC Fuengirola, esta fue una decisión completamente natural. Según el experto, este comportamiento refleja el "alto nivel de bienestar y confianza" que siente el animal en su entorno actual.

Tras el alumbramiento, ocurrido exactamente a las 14:50 horas, los presentes observaron una escena digna de un documental de la BBC. Wefa comenzó a limpiar a su bebé con extrema delicadeza, para luego abrazarlo y olfatearlo mientras el resto de la manada se acercaba con curiosidad y respeto.

Embed - El nacimiento de un gorila en Bioparc Fuengirola marca un hito en la conservación europea

El legado de "Ernie": un nombre con historia

Este nacimiento no es solo una noticia tierna para las redes sociales; es un logro extraordinario dentro del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP). La cría se convirtió en el primer gorila nacido en España en 2025 y apenas el segundo registrado en toda Europa en lo que va del año.

La llegada de este pequeño es clave para una subespecie catalogada como "En Peligro Crítico de Extinción" por la UICN, amenazada por la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Su presencia refuerza las interacciones sociales del grupo y garantiza la transmisión de comportamientos culturales entre generaciones.

Para completar la historia, el público participó masivamente en una votación popular para elegir el nombre. Con el 44 % de los votos, la cría fue bautizada como Ernie. El nombre es un emotivo homenaje a Ernest, un gorila emblemático que fue símbolo del parque hasta su muerte en 2017 a los 45 años. Hoy, el pequeño Ernie continúa ese legado de esperanza.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Decoración y arquitectura redefinen diseño interior con soluciones compactas para guardar calzado moderno

El mueble zapatero tradicional ya no se usa: la solución moderna que ahorra espacio

Por Ignacio Alvarado
Psicología y ciencia explican emociones ocultas detrás del “ok” digital sin emojis.

Qué significa responder "ok" sin emojis en los mensajes, según la psicología

Por Ignacio Alvarado
si tu cerebro se siente agotado en enero: este es el fenomeno que padeces, segun la ciencia

Si tu cerebro se siente "agotado" en enero: este es el fenómeno que padeces, según la ciencia

Por Daniela Leiva
pocas personas lo saben: ¿cual es la diferencia entre los huevos blancos y los marrones?

Pocas personas lo saben: ¿cuál es la diferencia entre los huevos blancos y los marrones?

Por Andrés Aguilera