Zumbido en el oído: por qué se produce y cómo puede aliviarse, según expertos

Ese sonido persistente que aparece sin motivo aparente tiene un nombre. Especialistas explican por qué surge el zumbido en el oído y qué hacer para reducirlo.

El sonido inusual del oído muchas veces es temporal.

El sonido inusual del oído muchas veces es temporal.

Algunas personas han sentido alguna vez un sonido persistente en el oído, parecido a un zumbido, pitido o silbido que aparece sin una fuente externa clara. Aunque a veces dura pocos segundos, en otras ocasiones puede prolongarse durante minutos, horas o incluso repetirse con frecuencia.

dólor de oído
Identificar su origen y seguir las recomendaciones médicas puede ayudar a aliviarlo.

Identificar su origen y seguir las recomendaciones médicas puede ayudar a aliviarlo.

Qué es el tinnitus y por qué aparece el zumbido en el oído

El tinnitus es la percepción de un sonido en el oído o en la cabeza sin que exista un estímulo sonoro externo. Las personas que lo experimentan pueden describirlo como un pitido, un silbido, un zumbido o incluso como un sonido pulsante.

  • Una de las causas más frecuentes está relacionada con la exposición prolongada a ruidos fuertes. Ambientes laborales ruidosos, música a volumen elevado o el uso constante de auriculares pueden afectar las células sensoriales del oído interno, generando esta sensación auditiva.
  • También puede aparecer por acumulación de cerumen en el canal auditivo, infecciones del oído, cambios en la presión arterial o problemas en la articulación de la mandíbula.
dolor de oído
En algunos casos, el tinnitus se relaciona con estrés, ansiedad o fatiga.

En algunos casos, el tinnitus se relaciona con estrés, ansiedad o fatiga.

Qué se recomienda para aliviarlo

El tratamiento del tinnitus depende principalmente de su causa. Cuando el origen es una obstrucción por cerumen, por ejemplo, una limpieza realizada por un profesional puede eliminar el zumbido rápidamente.

Si está relacionado con exposición a ruido o con sensibilidad auditiva, los especialistas suelen recomendar reducir el volumen de dispositivos electrónicos, usar protección auditiva en ambientes ruidosos y evitar estímulos sonoros intensos durante largos períodos.

Algunas estrategias pueden ayudar a reducir la percepción del zumbido

  1. Entre ellas se incluyen terapias de sonido, técnicas de relajación y tratamientos destinados a disminuir el estrés, ya que la tensión emocional puede intensificar el tinnitus.
  2. También es importante consultar a un especialista en otorrinolaringología cuando el zumbido aparece de forma repentina, se vuelve constante o se acompaña de pérdida de audición.
dolor de oído

El zumbido en el oído, conocido como tinnitus, es un síntoma que puede tener diversas causas, desde exposición a ruidos fuertes hasta acumulación de cerumen o estrés.

