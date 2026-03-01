Científicas hallan una colonia gigante bajo el mar de 111 metros: sería la más grande del mundo

El descubrimiento de las dos científicas ocurrió en el mar, sobre la Gran Barrera de Coral. Podría convertirse en la colonia más grande del planeta.

Un hallazgo inesperado en el mar australiano captó la atención de la comunidad científica internacional. Durante una inmersión rutinaria, dos investigadoras (madre e hija) detectaron una estructura coralina extensa de 111 metros de largo que rompía cualquier referencia conocida en la zona.

Se trata de una colonia de Pavona clavus, encontrada frente a la costa de Cairns, en el extremo norte de Queensland. El descubrimiento ocurrió mientras participaban en el Gran Censo de Arrecifes de Ciudadanos del Arrecife, cuando comprendieron que estaban ante algo fuera de lo común.

descubrimiento de colonia de coral De confirmarse el tamaño de la estructura, podría reescribir los registros científicos. WEB Qué son los corales Los corales son una especie de animales invertebrados que pertenecen a un extenso grupo de animales coloridos llamados Cnidarios.

que pertenecen a un extenso grupo de animales llamados Cada animal de coral individual se llama pólipo, aunque la mayoría vive en grupos de cientos a miles de pólipos genéticamente idénticos que forman una colonia. Una estructura colosal que podría ser la mayor del planeta Las científicas Sophie Kalkowski-Pope y Jan Pope describieron el paisaje submarino como algo difícil de dimensionar. "Son solo estas praderas de coral ondulantes hasta donde alcanza la vista", dijo Kalkowski-Pope.

Tras el hallazgo inicial, regresaron con un equipo especializado para medir y mapear la colonia utilizando drones, cintas métricas y un modelo tridimensional. Las primeras estimaciones calcularon una superficie de 3.971 metros cuadrados.

Según la investigadora, podría tratarse de "la colonia de coral documentada y mapeada más grande del mundo". Además, aseguró que en la Gran Barrera de Coral no se había registrado nada de semejante escala hasta ahora.

descubrimiento colonia de coral Las investigadoras Sophie Kalkowski-Pope y Jan Pope reservaron el lugar exacto del descubrimiento. WEB Por qué permaneció oculta durante tanto tiempo El área donde se ubica está fuertemente influenciada por mareas intensas, lo que dificulta las inmersiones. Esta condición habría mantenido el sitio fuera del radar científico durante décadas. La ubicación exacta no fue revelada por motivos de conservación, pero ya fue informada a la Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral para su monitoreo y protección. Especialistas creen que el descubrimiento demuestra la capacidad de estos ecosistemas para resistir eventos extremos. El investigador Mike Emslie estimó que el coral tiene "al menos" un par de cientos de años, lo que resalta su extraordinaria supervivencia. Un hallazgo que cambia lo que se sabía sobre los arrecifes Hasta ahora, otros candidatos a los corales más grandes registrados incluían uno en las Islas Salomón de 34 metros y otro en Nusa Penida de 71 metros de ancho, muy por debajo del nuevo récord. Científicos también destacaron el rol de la ciencia ciudadana en este tipo de descubrimientos. La participación de voluntarios permite explorar áreas menos estudiadas y ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad marina.

permite explorar y ampliar el sobre la Para la propia Jan Pope, el momento del hallazgo fue difícil de asimilar. Recordó haber quedado completamente sorprendida al observar por primera vez la magnitud de la colonia. descubrimiento de colonia de coral WEB El descubrimiento no solo amplía los límites conocidos de los arrecifes, sino que también abre nuevas preguntas sobre la resiliencia de los corales en un contexto de cambio climático.