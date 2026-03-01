1 de marzo de 2026 - 16:30

Ataques en Irán dejan 201 fallecidos y cientos de heridos: al menos 40 niños entre las víctimas

Al menos 153 personas murieron en una escuela de la provincia de Hormozgán, según medios locales. Irán responsabilizó a Washington por el hecho.

Así quedó la escuela iraní bombardeada por los Estados Unidos e Israel.

Foto:

Xinhua
Por Redacción

Al menos 201 personas murieron y 747 resultaron heridas en Irán luego de los ataques aéreos lanzados en las últimas horas y atribuidos a Estados Unidos e Israel, según reportes conocidos por la Agencia Noticias Argentinas. Entre las víctimas fatales habría más de 40 menores de edad.

Uno de los episodios más graves se registró en la provincia de Hormozgán, al sur del país, donde una escuela primaria femenina fue alcanzada por tres misiles, de acuerdo con información difundida por la agencia semioficial Tasnim y autoridades locales.

M&aacute;s de 200 muertos tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Ir&aacute;n.

Ataque en Minab: 153 muertos en una escuela

El saldo en ese establecimiento educativo ascendió a 153 fallecidos y 95 heridos, según declaró el fiscal Ebrahim Taheri. De acuerdo con sus dichos, la mayoría de las víctimas eran ex alumnas, aunque también murieron docentes, personal escolar y padres de estudiantes.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó lo ocurrido en la ciudad de Minab como un “acto bárbaro” y aseguró que representa “otra página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores”.

Mientras tanto, medios estadounidenses indicaron que el Comando Central del Ejército (Centcom) investigaba los informes sobre el incidente. Por su parte, el Ejército israelí sostuvo que no tenía conocimiento de ninguna operación de sus fuerzas en esa zona.

Teher&aacute;n, Ir&aacute;n, vuelve a recibir los impactos de misiles y drones por parte de Israel.

Ataques en varias ciudades y respuesta iraní

Los bombardeos también alcanzaron Teherán, Tabriz, Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj, en una ofensiva conjunta lanzada el sábado por la mañana. Posteriormente, Irán respondió con ataques con misiles y drones contra bases israelíes y estadounidenses en la región.

Según los reportes difundidos por medios iraníes, en los ataques contra Teherán murieron el líder supremo Ali Khamenei, el secretario del Consejo de Defensa Ali Shamkhani y el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica Mohammad Pakpour.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no difundieron un parte oficial completo con el detalle total de víctimas, y parte de la información proviene de medios estatales y fuentes locales.

