Científicos descubren el gen que podría salvar a la banana del hongo más devastador

La ciencia ha dado un paso crucial para evitar la desaparición del banano tal como lo conocemos hoy. Científicos de la Universidad de Queensland identificaron en una especie silvestre, llamada Calcutta 4, la secuencia de ADN capaz de resistir a la agresiva plaga de Panamá, una amenaza que pone en riesgo la seguridad alimentaria global.

La industria bananera ya vivió una catástrofe similar en la década de 1950, cuando la variedad principal de entonces, la Gros Michel, fue prácticamente exterminada por una versión previa de esta enfermedad. En aquel momento, la solución fue cambiar a la variedad Cavendish, que es la que encontramos actualmente en todas las tiendas. Sin embargo, la aparición de una variante fúngica mucho más agresiva, conocida como Tropical Race 4 (TR4), ha demostrado que el Cavendish también es vulnerable, dejando a la exportación global en una situación de extrema fragilidad.

image El hongo que vive décadas en el suelo y asfixia a la planta La plaga de Panamá no es un enemigo simple de combatir. Se trata de un hongo que habita en el sustrato y tiene la capacidad de permanecer latente en la tierra durante décadas, esperando para atacar las raíces de un nuevo ejemplar. El hongo vive en el suelo y, una vez que entra en contacto con la planta, se propaga bloqueando el transporte interno de agua. Como resultado directo de esta obstrucción, la planta se marchita y muere sin remedio.

La vulnerabilidad actual de la industria reside principalmente en la falta de diversidad biológica. Casi todos los bananos de exportación son genéticamente muy similares, lo que significa que funcionan como clones. Al carecer de variabilidad, el sistema inmunológico de una plantación completa es idéntico; si una sola planta se enferma, en principio, todas las demás pueden enfermarse porque no poseen defensas naturales distintas para reconocer y frenar el avance del patógeno.

image La esperanza oculta en un fruto pequeño y lleno de semillas Frente a este escenario, el hallazgo publicado en la revista científica Horticulture Research cambia las expectativas del sector. Los científicos se enfocaron en el Calcutta 4, un banano silvestre que no se puede vender en las tiendas porque su fruto es pequeño y está lleno de semillas duras. Sin embargo, genéticamente posee una característica de la que carecen las variedades comerciales: una resiliencia natural absoluta ante el hongo.

Tras cinco años de investigaciones y cruces controlados, se logró mapear con precisión una región específica en el cromosoma 5 que es la responsable de esta inmunidad. Este descubrimiento es el primer mapeo genético de la resistencia a la Raza 4 en esta subespecie silvestre, lo que permite pasar a la siguiente fase del desarrollo científico. image El próximo paso fundamental es la creación de marcadores genéticos. Estos permitirán a los cultivadores identificar rápidamente qué plántulas han heredado la resistencia sin necesidad de esperar años a que la planta crezca. Este proceso acelerará la selección de ejemplares, reducirá los costos de producción y, en última instancia, permitirá obtener un banano que sea apto para el consumo, fácil de cultivar y que esté protegido naturalmente desde su propia genética contra el mal de Panamá.