Cuáles son los efectos adversos de la meditación, según expertos de la salud

Durante años, la meditación fue presentada principalmente como una herramienta beneficiosa para reducir el estrés , mejorar la concentración y promover el bienestar emocional. Sin embargo, algunos investigadores comenzaron a analizar con mayor profundidad si también pueden existir efectos negativos en determinadas personas.

En ese contexto, expertos en salud mental señalan que la mayoría de los estudios se enfocaron en los beneficios, mientras que las posibles consecuencias adversas recibieron menos atención científica. Nuevas investigaciones buscan comprender mejor cuándo la meditación puede generar reacciones inesperadas.

La psicóloga estadounidense Willoughby Britton , investigadora de la Universidad de Brown, sostiene que los riesgos asociados a la meditación no son una idea reciente.

La investigación busca comprender mejor los riesgos que pueden aparecer.

Según explica, estos efectos ya aparecen mencionados en antiguos textos budistas que describen experiencias mentales intensas durante prácticas profundas de meditación.

Britton realizó un estudio longitudinal durante diez años en el que observó que aproximadamente uno de cada diez meditadores desarrolló efectos secundarios que afectaban significativamente su vida cotidiana. Entre los síntomas más frecuentes se registraron ansiedad, experiencias disociativas o una combinación de ambos.

En situaciones menos comunes, algunos participantes también manifestaron episodios más graves, como alteraciones de la percepción o síntomas psicóticos. Estos resultados sugieren que la meditación puede producir reacciones distintas según la persona y el contexto en que se practica.

efectos adversos de la meditación La práctica puede realizarse de forma segura y consciente. WEB

Investigaciones adicionales y casos documentados

Un estudio realizado por Charité Berlin y publicado en la revista científica BJ Psych Open encontró resultados similares. En esa investigación, que analizó a cerca de 1400 participantes , el 22% desarrolló efectos secundarios adversos durante su práctica de meditación.

Por qué pueden aparecer estos efectos

Los especialistas explican que la meditación puede provocar una introspección profunda que, en determinadas circunstancias, lleva a confrontar emociones o recuerdos difíciles. Para algunas personas, este proceso puede resultar abrumador si no se realiza con acompañamiento adecuado.

Además, prácticas intensivas o retiros prolongados pueden amplificar ciertos estados mentales, especialmente en personas con antecedentes de ansiedad, depresión u otros trastornos psicológicos.

Aunque la meditación ofrece numerosos beneficios para muchas personas, algunos estudios científicos indican que también pueden aparecer efectos adversos en ciertos casos.