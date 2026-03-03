Donald Trump anunció que romperá "todo el comercio con España" y lo calificó de "aliado terrible"

El presidente estadounidense reaccionó al rechazo del gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases españolas de Rota y Morón en la ofensiva contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que romperá “todo el comercio con España” como respuesta a la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de no autorizar el uso de bases militares españolas para operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán.

El anuncio se realizó este martes en la Casa Blanca, durante un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz, donde Trump calificó a España como un “aliado terrible”.

Embed El presidente #Trump ha ordenado el cese total del comercio y los tratados con #España tras la negativa de este país a ceder sus bases para la Operación Furia Épica contra #Irán. pic.twitter.com/L9XjMD3VST — Ojo Político (@OjoPoliticoOfi) March 3, 2026 El eje del conflicto: las bases de Rota y Morón La tensión se originó tras la negativa de España a permitir que Washington utilice las bases de Rota y Morón en el marco de la actual ofensiva contra Teherán, postura que también adoptó el Reino Unido.

Desde el Ejecutivo español señalaron que cualquier modificación en la relación comercial debe ajustarse a la legalidad internacional y a los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Advertencia de Bruselas y tensión en la OTAN La reacción no tardó en llegar desde Bruselas. El portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, instó a Washington a cumplir con los compromisos comerciales existentes entre ambos bloques y recordó que España es una potencia exportadora clave dentro del esquema comunitario.