3 de marzo de 2026 - 19:02

Donald Trump anunció que romperá "todo el comercio con España" y lo calificó de "aliado terrible"

El presidente estadounidense reaccionó al rechazo del gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases españolas de Rota y Morón en la ofensiva contra Irán.

Trump calificó a España como “aliado terrible” y anunció represalias comerciales.

Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que romperá “todo el comercio con España” como respuesta a la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de no autorizar el uso de bases militares españolas para operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán.

Confirman la muerte de la esposa de Ali Khamenei tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán

Confirman la muerte de la esposa de Ali Khamenei tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán

Por Redacción Mundo
Humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. 

Bombardeo masivo de Israel en Teherán destruyó el edificio donde elegían al sucesor de Jamenei

Por Redacción Mundo

El anuncio se realizó este martes en la Casa Blanca, durante un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz, donde Trump calificó a España como un “aliado terrible”.

El eje del conflicto: las bases de Rota y Morón

La tensión se originó tras la negativa de España a permitir que Washington utilice las bases de Rota y Morón en el marco de la actual ofensiva contra Teherán, postura que también adoptó el Reino Unido.

Desde el Ejecutivo español señalaron que cualquier modificación en la relación comercial debe ajustarse a la legalidad internacional y a los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Advertencia de Bruselas y tensión en la OTAN

La reacción no tardó en llegar desde Bruselas. El portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, instó a Washington a cumplir con los compromisos comerciales existentes entre ambos bloques y recordó que España es una potencia exportadora clave dentro del esquema comunitario.

La decisión anunciada por Trump no solo impacta en la relación bilateral histórica entre Washington y Madrid, sino que también tensiona a la OTAN, en un contexto de creciente escalada internacional. Mientras España reafirma su compromiso con la defensa europea, la administración estadounidense se muestra dispuesta a utilizar el comercio como herramienta de presión en el plano militar.

