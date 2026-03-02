Confirman la muerte de la esposa de Ali Khamenei tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán

Medios internacionales informaron que Mansure Jojaste Baguerzade, esposa del fallecido líder supremo iraní Alí Khamenei , murió a causa de las heridas sufridas durante los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Trump prometió "vengar" la muerte de militares estadounidenses y habló de "cuatro semanas de bombardeos" en Irán

Israel lanza una ofensiva contra Hezbolá y advierte que el conflicto podría extenderse por días

Según reportes citados por el sitio Actualidad RT, la mujer se encontraba en coma y falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones . El mismo informe indicó que al menos 555 personas murieron durante la ofensiva, entre ellas civiles, el propio Khamenei y varios altos mandos militares.

En un comunicado difundido en su sitio oficial, la organización MLRI señaló que 131 condados de Irán fueron alcanzados por los bombardeos. Asimismo, más de 100.000 rescatistas permanecen en estado de alerta máxima mientras continúan las tareas de asistencia, evacuación y traslado de heridos a centros médicos.

Los ataques, realizados la mañana del sábado, tuvieron como principal objetivo la capital, Teherán, y otras ciudades estratégicas. De acuerdo con distintas agencias internacionales, en los bombardeos murieron familiares del líder iraní, altos comandantes y numerosos civiles.

Como respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles y drones contra bases israelíes y estadounidenses en la región, ampliando el riesgo de una escalada regional de gran magnitud.

Entre los episodios más graves reportados, una escuela de niñas en la provincia sureña de Hormozgán fue alcanzada por ataques que dejaron al menos 165 muertos y 95 heridos, según la agencia oficial IRNA. Además, un hospital en el norte de Teherán —incluida su sala de neonatología— sufrió daños durante un bombardeo nocturno del domingo.

Las autoridades iraníes continúan evaluando el alcance de los daños humanos y materiales, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el rápido deterioro de la situación en Medio Oriente.