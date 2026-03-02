2 de marzo de 2026 - 13:05

Confirman la muerte de la esposa de Ali Khamenei tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán

Mansure Jojaste Baguerzade, esposa del fallecido líder supremo iraní Alí Khamenei, se encontraba en coma y falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones.

image
Por Redacción Mundo

Leé además

El Ejército israelí aseguró este lunes que los ataques contra Hizbulá durarán días, después de que la milicia chií libanesa lanzase proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel.

Israel lanza una ofensiva contra Hezbolá y advierte que el conflicto podría extenderse por días

Por Redacción Mundo
Trump vaticinó que “probablemente habrá más muertes” de tropas durante ofensiva en Irán.

Trump prometió "vengar" la muerte de militares estadounidenses y habló de "cuatro semanas de bombardeos" en Irán

Por Redacción Mundo

Según reportes citados por el sitio Actualidad RT, la mujer se encontraba en coma y falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones. El mismo informe indicó que al menos 555 personas murieron durante la ofensiva, entre ellas civiles, el propio Khamenei y varios altos mandos militares.

En un comunicado difundido en su sitio oficial, la organización MLRI señaló que 131 condados de Irán fueron alcanzados por los bombardeos. Asimismo, más de 100.000 rescatistas permanecen en estado de alerta máxima mientras continúan las tareas de asistencia, evacuación y traslado de heridos a centros médicos.

Los ataques, realizados la mañana del sábado, tuvieron como principal objetivo la capital, Teherán, y otras ciudades estratégicas. De acuerdo con distintas agencias internacionales, en los bombardeos murieron familiares del líder iraní, altos comandantes y numerosos civiles.

Como respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles y drones contra bases israelíes y estadounidenses en la región, ampliando el riesgo de una escalada regional de gran magnitud.

Entre los episodios más graves reportados, una escuela de niñas en la provincia sureña de Hormozgán fue alcanzada por ataques que dejaron al menos 165 muertos y 95 heridos, según la agencia oficial IRNA. Además, un hospital en el norte de Teherán —incluida su sala de neonatología— sufrió daños durante un bombardeo nocturno del domingo.

Las autoridades iraníes continúan evaluando el alcance de los daños humanos y materiales, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el rápido deterioro de la situación en Medio Oriente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido.

Reino Unido, Francia y Alemania, unidos en la ofensiva contra Irán y un gesto clave a Estados Unidos

Por Redacción Mundo
La televisión estatal iraní fue hackeada.

Hackearon la televisión estatal iraní y emitieron mensajes de Netanyahu

Por Redacción
Así quedó la escuela iraní bombardeada por los Estados Unidos e Israel.

Ataques en Irán dejan 201 fallecidos y cientos de heridos: al menos 40 niños entre las víctimas

Por Redacción
Donald Trump accedió a hablar con el nuevo triunvirato de Irán.

Donald Trump afirmó que el nuevo triunvirato de Irán "quiere hablar" tras el contundente ataque

Por Redacción Mundo