Israel lanza una ofensiva contra Hezbolá y advierte que el conflicto podría extenderse por días

Por su parte, el CGRI de Irán informó hoy mediante un comunicado que en su décima oleada de ataques con misiles tuvo como objetivo el complejo gubernamental de Israel, incluidos la Oficina del Primer Ministro y los cuarteles generales de la fuerza aérea.

El Ejército israelí aseguró este lunes que los ataques contra Hizbulá durarán días, después de que la milicia chií libanesa lanzase proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, anunció este lunes el inicio de una “campaña ofensiva” contra Hezbolá y advirtió que los combates en la frontera norte podrían prolongarse durante varios días.

“Debemos prepararnos para muchos días de combate por delante”, sostuvo el militar durante una evaluación de la situación realizada en el cuartel general del Ejército en Tel Aviv. Según explicó, la operación exige una combinación de preparación defensiva sólida y acciones ofensivas sostenidas “en olas continuas”, aprovechando oportunidades tácticas.

El anuncio se produjo luego de que el grupo libanés —alineado con Irán— lanzara durante la noche misiles y drones hacia territorio israelí. Aunque no se reportaron heridos ni daños materiales, el episodio marcó el primer ataque de este tipo desde el alto el fuego firmado en noviembre de 2024 entre Israel y Líbano, que había puesto fin formalmente a las hostilidades entre ambas partes.

La escalada se produce además apenas dos días después de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, lo que elevó la tensión regional y encendió alertas sobre una posible ampliación del conflicto.

En este contexto, el Ejército israelí informó la movilización de unos 100.000 reservistas ante lo que describió como un escenario de “guerra multiescenario”, que contempla enfrentamientos simultáneos en distintos frentes.

Analistas internacionales advierten que la participación activa de Hezbolá podría abrir un nuevo capítulo de violencia en Medio Oriente, con riesgo de involucrar a otros actores regionales y profundizar la inestabilidad en la zona.