Israel atacó el corazón de Irán por segundo día y ya son 57 muertes: Irán jura venganza "como nunca"

Israel volvió a bombardear este domingo puntos clave de Teherán y el saldo provisorio es de 57 muertos en la ciudad más poblada de Irán . La ofensiva, que se dio por segundo día consecutivo, apuntó a sectores estratégicos ubicados en el centro político de la capital iraní.

Trump confirmó la muerte del líder de Irán Alí Khamenei tras los ataques coordinados de Israel y EE.UU

Irán designó a un "acusado por el atentado a la AMIA" para dirigir la Guardia Revolucionaria Islámica

Por su parte, Irán prometió una represalia de magnitud “nunca antes vista” tras la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Según confirmó el propio Donald Trump, fue abatido el sábado en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel.

“En cualquier momento, será lanzada la ofensiva más feroz de la historia contra Israel y las bases militares estadounidenses en la región” , advirtió la Guardia Revolucionaria iraní.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, calificó el asesinato de Khamenei de “declaración de guerra contra los musulmanes” y afirmó que vengar su muerte es “un deber y un derecho legítimos” de la república islámica.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el operativo a través de un comunicado y señalaron que los blancos fueron instalaciones consideradas centrales para el régimen iraní. Desde Teherán, en tanto, se multiplicaron las denuncias y crece la tensión con promesas de represalias.

ÚLTIMA HORA: La televisión estatal controlada por el régimen de Teherán fue DESTRUIDA. NO MÁS propaganda islámica. La Fuerza Aérea Israelí está DOMINANDO los cielos de Teherán. pic.twitter.com/vhI7K1bsDJ

La operación, enmarcada en la denominada “Operación León Rugiente”, marcó un nuevo capítulo en la escalada del conflicto, con ataques directos sobre edificios emblemáticos y zonas de alta sensibilidad institucional.

Desde Irán informaron que la Media Luna Roja Iraní denunció que fuerzas estadounidenses e israelíes bombardearon su sede central, mientras que el diario saudí Al-Arabiya reportó que los ataques también se dirigieron “de forma intensa” contra el edificio de la propia emisora estatal en la capital.

Según supo Noticias Argentinas, la ciudad fue sacudida por explosiones masivas seguidas de densas columnas de humo, marcando un punto de inflexión en el conflicto actual.

Embed | ÚLTIMA HORA: La sede de la República Islámica ha sido destruida en Teherán, Irán. Cientos de terroristas han sido eliminados. Estados Unidos e Israel están dándole con todo a los terroristas. pic.twitter.com/envhpQaUTq — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) March 1, 2026

Desde el organismo castrense israelí anunciaron que, “por primera vez desde el inicio de la Operación ‘León Rugiente’: las FDI atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”.

La incursión aérea se dividió en al menos cuatro oleadas que provocaron una decena de estallidos en puntos neurálgicos, incluyendo la intersección de Seyyed Khandan y Qasr, un área de alta sensibilidad política por la presencia de ministerios.

Respecto al despliegue, el mando militar comunicó que “la Fuerza Aérea de Israel, guiada por la inteligencia de las FDI, inició una oleada de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní”. Hasta el momento, los organismos de emergencia locales contabilizaron un total de 60 ataques en la provincia que ya causaron 57 muertos.