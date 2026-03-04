4 de marzo de 2026 - 09:20

Por qué Trump amenazó a España: "No cederemos", dijo el presidente Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llamó hoy a la paz ante la escalada del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, y rechazó las amenazas de represalias formuladas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Donald Trump amenazó con imponer un embargo comercial a España tras la decisión de no autorizar el uso de instalaciones militares para operaciones contra el país persa.

Foto:

EFE
El mandatario norteamericano expresó su malestar por la negativa de Madrid a permitir que bases militares estadounidenses en territorio español sean utilizadas para eventuales ataques contra Irán.

Sánchez realizó estas declaraciones en una comparecencia institucional desde el Palacio de la Moncloa, residencia oficial del jefe del Ejecutivo, luego de que Trump amenazara el martes con imponer un embargo comercial a España tras la decisión de no autorizar el uso de instalaciones militares para operaciones contra el país persa.

El jefe del Gobierno afirmó que la posición española es “clara y consistente”, subrayando el respeto al derecho internacional y su oposición a una escalada bélica. “No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a resolver conflictos con bombas”, enfatizó, al resumir la postura de España en un contundente “no a la guerra”.

Al referirse a la guerra de Irak, Sánchez advirtió que un eventual conflicto con Irán no traería “un orden internacional más justo”, sino que incrementaría la incertidumbre económica global y provocaría subas en los precios del petróleo y el gas.

En cuanto a las amenazas de Trump, aseguró que España no cederá “por el miedo a las represalias de alguno” y destacó la confianza en la “fortaleza económica, institucional y moral” del país.

