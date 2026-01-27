Se supo quién cobrará la herencia de la princesa Irene de Grecia: hay enojo en lo más alto de la realeza

La princesa Irene de Grecia falleció el pasado 15 de enero a los 83 años en el Palacio de la Zarzuela en Madrid, donde vivía junto a su hermana, la reina emérita Sofía de España , debido al deterioro de su salud debido a una enfermedad cognitiva.

Para despedirla, la Familia Real realizó un homenaje en España, y el pasado 19 de enero se celebró el funeral y su entierro en la necrópolis real de Tatoi junto a miembros de su familia griega.

Mientras ambas familias reales le rendían homenaje, surgieron dudas sobre el destino de su herencia, un asunto que la princesa dejó previsto con antelación y que hoy provoca debate en su entorno más cercano.

Irene de Grecia, quien nunca se casó ni tuvo hijos, dejó definido el destino de su patrimonio y excluyó de su herencia a la princesa Leonor y a la infanta Sofía , una decisión que ha generado sorpresa pese a la cercanía que mantenían.

La decisión de Irene no se debió a conflictos familiares, sino a motivos personales, ya que priorizó los lazos afectivos, beneficiando principalmente a los hijos de la infanta Cristina.

¿Quiénes son los herederos de la fortuna de la princesa Irene de Grecia?

Irene Urdangarin - su ahijada- fue la principal beneficiada de la herencia por su estrecha relación con la princesa Irene, seguida por el resto de los hijos de la infanta Cristina: Juan, Pablo y Miguel Urdangarin.

El funeral de Irene de Grecia reflejó la unión familiar, con una reina Sofía muy emocionada y acompañada en todo momento por sus nietos, especialmente por Leonor y Sofía.

Mientras tanto, Irene Urdangarin y Victoria Federica destacaron al portar los cojines con las condecoraciones de la princesa, un gesto simbólico que reflejó su cercanía con la tía-abuela.