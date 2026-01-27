27 de enero de 2026 - 15:02

Se supo quién cobrará la herencia de la princesa Irene de Grecia: hay enojo en lo más alto de la realeza

La herencia de la hermana de Doña Sofía ha generado controversia entre los miembros más cercanos de la Familia Real.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Para despedirla, la Familia Real realizó un homenaje en España, y el pasado 19 de enero se celebró el funeral y su entierro en la necrópolis real de Tatoi junto a miembros de su familia griega.

La herencia de la princesa Irene de Grecia

Mientras ambas familias reales le rendían homenaje, surgieron dudas sobre el destino de su herencia, un asunto que la princesa dejó previsto con antelación y que hoy provoca debate en su entorno más cercano.

Irene de Grecia, quien nunca se casó ni tuvo hijos, dejó definido el destino de su patrimonio y excluyó de su herencia a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, una decisión que ha generado sorpresa pese a la cercanía que mantenían.

La decisión de Irene no se debió a conflictos familiares, sino a motivos personales, ya que priorizó los lazos afectivos, beneficiando principalmente a los hijos de la infanta Cristina.

¿Quiénes son los herederos de la fortuna de la princesa Irene de Grecia?

Irene Urdangarin - su ahijada- fue la principal beneficiada de la herencia por su estrecha relación con la princesa Irene, seguida por el resto de los hijos de la infanta Cristina: Juan, Pablo y Miguel Urdangarin.

El funeral de Irene de Grecia reflejó la unión familiar, con una reina Sofía muy emocionada y acompañada en todo momento por sus nietos, especialmente por Leonor y Sofía.

Mientras tanto, Irene Urdangarin y Victoria Federica destacaron al portar los cojines con las condecoraciones de la princesa, un gesto simbólico que reflejó su cercanía con la tía-abuela.

