Escándalo en España: aseguran que Ester Expósito le fue infiel a Nicolás Furtado con Mbappé

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Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron vistos juntos en París y crecen los rumores de romance

El tema apareció en el ciclo “Mitre Live”, conducido por el periodista Juan Etchegoyen. Durante la emisión, el conductor dialogó con el periodista español Roberto Antolín , quien aportó detalles sobre el supuesto inicio del vínculo entre la actriz y el delantero del Real Madrid.

“Atención a todos los portales porque lo que me han contado es terrible: la relación de Ester Expósito con Mbappé comienza cuando ella estaba saliendo con el actor Nicolás Furtado ”, afirmó Antolín al presentar su versión sobre el tema.

Según explicó el comunicador desde España , el contacto entre ambos habría comenzado durante el período en que Expósito mantenía una relación con el protagonista de varias ficciones televisivas.

“ Ester y Kilian empiezan a hablar entre el 2021 y 2023 cuando ella estaba en una relación con el actor. En aquel momento ella hablaba con el futbolista francés y ya te digo yo que hasta quedaron en aquel momento para verse. Ester se veía a espaldas de Furtado con Kilian Mbappé”, sostuvo.

Embed - Aseguran que Ester Expósito engañó a Nicolás Furtado con Kilian Mbappé: “Se veían a sus espaldas”

La información planteó que el supuesto acercamiento entre la actriz y el deportista no sería reciente. “La noticia es que la actriz engañó a Nico Furtado con el futbolista del Real Madrid. Repito, la relación no es de ahora y Ester siempre quiso tener un novio futbolista”, agregó Antolín durante la entrevista.

El periodista también ofreció su mirada sobre el impacto mediático que tendría un vínculo entre una figura del espectáculo y uno de los futbolistas más conocidos del mundo.

“Ella sabe que de actriz a largo plazo no va a poder vivir y también hizo trabajos muy buenos pero sabe Ester que la exposición mediática que le va a dar esta relación con Mbappé no se la va a dar nadie y ni hablar de nivel de vida porque estamos hablando del futbolista mejor pago en Europa”, expresó.

Kylian Mbappé y Ester Expósito, juntos en París Kylian Mbappé y Ester Expósito, juntos en París. Revista Semana

Por último, Antolín señaló que, según la información que recibió, esa situación podría haber influido en la ruptura entre la actriz y el actor uruguayo.

“A mi me cuentan que incluso el detonante de la separación de Furtado y Ester fue esta relación que tenía ella con el futbolista francés. A mi me dicen que Furtado lo sospecha esto”, concluyó.