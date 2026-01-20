20 de enero de 2026 - 12:05

Qué pasaría si la princesa Leonor se niega a ser reina de España

La hija del rey Felipe y la reina Letizia tendrá que tomar las riendas de España una vez que su padre deje el trono. ¿ Y si no quiere?








Los Andes | Agustín Zamora


Sin embargo, aunque su destino parece marcado, contempla un escenario impensado: que decida no ser reina. Desde el punto de vista institucional, la posibilidad de una renuncia no es habitual, pero sí está prevista por la Constitución española.

Actualmente, Leonor atraviesa una etapa clave de su formación, que incluye instrucción militar en los tres ejércitos, un requisito histórico para quien está llamado a ser jefe de las Fuerzas Armadas. Además, tras cumplir la mayoría de edad el 31 de octubre de 2023, juró la Constitución ante las Cortes Generales, consolidando su lugar como heredera legítima.






Qué pasa si la princesa Leonor no quiere ser reina

A pesar de este camino claro, si la princesa decidiera rechazar el trono, debería formalizar su decisión de manera oficial. La renuncia a los derechos sucesorios no puede hacerse de forma privada ni simbólica: requiere una dimisión expresa ante las Cortes Generales y la aprobación posterior de una Ley Orgánica.

En ese hipotético escenario, la línea de sucesión cambiaría automáticamente. Según lo establece el artículo 57 de la Constitución, la primera en ocupar el lugar de heredera sería la infanta Sofía, su hermana menor, que pasaría a ser la nueva princesa de Asturias, siempre y cuando aceptara asumir las responsabilidades que implica ese rol.






Pero el protocolo no termina ahí. En el caso extremo de que ni Leonor ni Sofía aceptaran el trono, la sucesión continuaría dentro de la familia real. El siguiente nombre en la lista sería el de la infanta Elena, hermana mayor del rey Felipe VI. Y, de no poder asumir ella, el orden constitucional contempla a su hijo, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, como posible heredero.

Aunque se trata de escenarios poco probables, la existencia de este mecanismo demuestra que la monarquía española cuenta con reglas claras para garantizar la continuidad institucional. Más allá de los nombres propios, el objetivo central es evitar vacíos de poder y preservar la estabilidad de la Corona.

