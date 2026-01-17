17 de enero de 2026 - 12:18

Los pisos flotantes no son opción: el suelo elegante y económico que es furor

Los decoradores señalan que este tipo de pisos son furor en Europa y han llegado a cada rincón del mundo.

Este es el suelo elegante y económico que es furor en Europa.

Este es el suelo elegante y económico que es furor en Europa.

Por Alejo Zanabria

Los especialistas en diseño aseguran que el piso flotante tiene varias desventajas. El ruido hueco al caminar, la sensibilidad a la humedad y la suciedad que se acumula en las juntas son algunas de ellas.

Este es el suelo elegante y económico que es furor en Europa.

Este es el suelo elegante y económico que es furor en Europa.

En cambio, las láminas en espigas son un tipo de piso laminado que se instala fácilmente y rápido. Además, da la sensación de una decoración e interior más sofisticado, ya que imita a la madera con texturas y acabados hiperrealistas.

Por qué los pisos laminados en espigas son tendencia

La clave está en el diseño. El patrón en espiga genera movimiento y dinamismo, haciendo que los espacios se vean más amplios y luminosos. Además, la luz natural resalta la calidez de las láminas, creando un ambiente acogedor y moderno.

Este es el suelo elegante y económico que es furor en Europa.

Este es el suelo elegante y económico que es furor en Europa.

Por otro lado, las láminas en espiga son más resistentes que el piso flotante. Aguantan arañazos, golpes y las marcas que pueden dejar los chicos o las mascotas. También soportan mejor los cambios de temperatura y humedad, evitando deformaciones y grietas.

Otra ventaja clave es la versatilidad. El patrón geométrico de la espiga permite combinar con muebles y accesorios de todo tipo, desde tonos neutros hasta colores vibrantes. Así, cada ambiente puede tener su propio estilo sin perder elegancia.

Otro punto clave es el mantenimiento: la limpieza resulta sencilla y no requiere productos especiales, lo que prolonga su vida útil y mantiene su aspecto original durante años.

