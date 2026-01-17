17 de enero de 2026 - 10:27

Grisines crocantes y caseros: la receta sin gluten para ponerle tu impronta a las picadas

En pocos minutos y con algunos ingredientes, podés tener el acompañamiento perfecto para tus reuniones familiares o con amigos.

Los grisines sin gluten son una opción saludable para las picadas con amigos.

Los grisines sin gluten son una opción saludable para las picadas con amigos.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Los grisines son un elemento indispensable en las picadas porque combinan funcionalidad, textura y mucho sabor. Son un acompañamiento perfecto, ya que el toque crujiente y seco contrasta de forma perfecta con algunos quesos cremosos, patés o salsas. Va con todo y nunca defrauda.

Los grisines sin gluten son una opción saludable para las picadas con amigos.

Los grisines sin gluten son una opción saludable para las picadas con amigos.

La receta de hoy es de grisines de papa, garbanzo y condimentos. Unos pancitos crujientes y nutritivos con ingredientes que seguro tenés en casa. La papa aporta textura, mientras que los garbanzos aportarán sabor y proteína. Seguí el paso a paso de esta preparación de la que no te arrepentirás.

Ingredientes

  • 100 g de papa.
  • 100 g de garbanzos cocidos.
  • 50 g de zanahoria rallada.
  • 60 g de harina de garbanzos.
  • 30 g de semillas de chía activadas.
  • 20 g de levadura nutricional sabor queso.
  • 1 cdta de cúrcuma.
  • Aceite de oliva
  • Pimienta negra
  • Sal al gusto.
Los grisines sin gluten son una opción saludable para las picadas con amigos.

Los grisines sin gluten son una opción saludable para las picadas con amigos.

Paso a paso de la receta de los grisines

  1. Se inicia trabajando la papa. Cuando esté cocida y blanda, hacé un puré en un bol. A esta mezcla se suman los garbanzos cocidos y la zanahoria rallada.
  2. A continuación, agregá la harina de garbanzos mientras revuelves y las semillas de chía; para estos grisines el gel actuará reemplazando el huevo
  3. Se añade el aceite de oliva para dar suavidad y mejorar la textura final.
  4. Después, sumá la levadura nutricional, la cúrcuma y la pimienta negra.
  5. Cubrí con un paño y dejá reposar por una hora o hasta que notes que duplicó su tamaño. Precalentá el horno a 180 °C mientras estiras la masa con un rodillo; debe tener 1 cm de grosor.
  6. Cortá en tiras finas de 10 a 15 cm de largo. Colócalas en una bandeja para hornear y cociná 15 minutos.
