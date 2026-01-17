Grisines crocantes y caseros: la receta sin gluten para ponerle tu impronta a las picadas

En pocos minutos y con algunos ingredientes, podés tener el acompañamiento perfecto para tus reuniones familiares o con amigos.

Los grisines sin gluten son una opción saludable para las picadas con amigos.

Los grisines son un elemento indispensable en las picadas porque combinan funcionalidad, textura y mucho sabor. Son un acompañamiento perfecto, ya que el toque crujiente y seco contrasta de forma perfecta con algunos quesos cremosos, patés o salsas. Va con todo y nunca defrauda.

No obstante, pueden ser muy calóricos al estar hechos de harina y, como son fáciles de comer, es posible ingerir grandes cantidades sin darnos cuenta. Por ello, hoy te traemos una receta super saludable para que no te quedés sin disfrutarlos.

Recetas Los grisines sin gluten son una opción saludable para las picadas con amigos. web La receta de hoy es de grisines de papa, garbanzo y condimentos. Unos pancitos crujientes y nutritivos con ingredientes que seguro tenés en casa. La papa aporta textura, mientras que los garbanzos aportarán sabor y proteína. Seguí el paso a paso de esta preparación de la que no te arrepentirás.