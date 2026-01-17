Grisines crocantes y caseros: la receta sin gluten para ponerle tu impronta a las picadas

Los grisines son un elemento indispensable en las picadas porque combinan funcionalidad, textura y mucho sabor. Son un acompañamiento perfecto, ya que el toque crujiente y seco contrasta de forma perfecta con algunos quesos cremosos, patés o salsas. Va con todo y nunca defrauda.
La receta de hoy es de grisines de papa, garbanzo y condimentos. Unos pancitos crujientes y nutritivos con ingredientes que seguro tenés en casa. La papa aporta textura, mientras que los garbanzos aportarán sabor y proteína. Seguí el paso a paso de esta preparación de la que no te arrepentirás.
Ingredientes
100 g de papa.
100 g de garbanzos cocidos.
50 g de zanahoria rallada.
60 g de harinadegarbanzos.
30 g de semillas de chía activadas.
20 g de levadura nutricional sabor queso.
1 cdta de cúrcuma.
Aceite de oliva
Pimienta negra
Sal al gusto.
Paso a paso de la receta de los grisines
Se inicia trabajando la papa. Cuando esté cocida y blanda, hacé un puré en un bol. A esta mezcla se suman los garbanzos cocidos y la zanahoria rallada.
A continuación, agregá la harina de garbanzos mientras revuelves y las semillas de chía; para estos grisines el gel actuará reemplazando el huevo
Se añade el aceite de oliva para dar suavidad y mejorar la textura final.
Después, sumá la levadura nutricional, la cúrcuma y la pimienta negra.
Cubrí con un paño y dejá reposar por una hora o hasta que notes que duplicó su tamaño. Precalentá el horno a 180 °C mientras estiras la masa con un rodillo; debe tener 1 cm de grosor.
Cortá en tiras finas de 10 a 15 cm de largo. Colócalas en una bandeja para hornear y cociná 15 minutos.