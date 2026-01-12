12 de enero de 2026 - 16:25

Sin gluten y fáciles: cómo hacer deliciosos scones de queso y el secreto para que no queden secos

Esta es de las recetas que se hacen en poco tiempo y resuelven una merienda salada o una picada con amigos.

scones de queso
Por Daniela Leiva

Hay recetas que llegan para quedarse, de esas que una vez que las probás pasan directo al cuaderno de “infaltables”. Estos scones de queso sin gluten son exactamente eso. Tienen una humedad increíble, un sabor intenso a queso y una textura que sorprende desde el primer bocado.

Leé además

sin gluten: como hacer una torta nube de naranja facil y en pocos pasos

Sin gluten: cómo hacer una torta nube de naranja fácil y en pocos pasos

Por Daniela Leiva
Esta receta es una opción casera y saludable para combatir el calor.

Cremoso y saludable: cómo hacer helado de frutilla sin azúcar y con solo 4 ingredientes

Por Alejo Zanabria

No son secos, no se desgranan y tampoco necesitan demasiada vuelta: se hacen rápido, con ingredientes fáciles de conseguir y sin técnicas complicadas. Ideales para una merienda salada, para acompañar el mate o incluso para sumar a una picada casera.

scones

En la cocina argentina, los scones siempre tuvieron su lugar, sobre todo en las mesas dulces. Pero esta versión salada, con mucho queso y sin gluten, demuestra que se puede adaptar una receta clásica sin resignar sabor ni textura.

El secreto está en la combinación de la premezcla sin gluten con el queso parmesano, el queso crema y el aceite de coco, que aportan grasa, humedad y ese interior tierno que tanto cuesta lograr en las preparaciones sin TACC.

Son perfectos para comer tibios, recién salidos del horno, pero también se conservan bien para el día siguiente. Incluso se pueden freezar ya cocidos y darles un golpe de horno cuando los necesites. Una opción práctica y rica, pensada para que nadie se quede afuera.

Ingredientes para los scones de queso

  • 200 g de premezcla sin gluten (la que consigas en el súper)
  • 150 g de queso parmesano rallado
  • 3 cucharadas de aceite de coco (podés usar aceite neutro si no tenés)
  • 2 cucharadas colmadas de queso crema
  • ½ taza de leche fría (aproximadamente)
  • 1 cucharada al ras de polvo leudante
  • 1 cucharadita de sal
    Embed

Paso a paso para hacer unos deliciosos scones

  1. En un bowl grande colocá la premezcla sin gluten. Hacé un hueco en el centro y agregá el queso parmesano rallado, el aceite de coco, el queso crema, la sal y el polvo leudante.
  2. Sumá la leche fría de a poco, mezclando con cuchara o espátula. No hay una cantidad exacta: algunas premezclas absorben más líquido que otras. La idea es lograr una masa levemente pegajosa, pero que se pueda manejar.
  3. Una vez integrada la masa, tapá el bowl y llevá a la heladera durante unos 15 minutos. Este descanso ayuda a que la masa se hidrate bien y sea más fácil de trabajar.
  4. Espolvoreá la mesada con un poco de premezcla sin gluten. Colocá la masa y, sin amasar, estirala suavemente hasta que tenga unos 3 cm de espesor.
  5. Cortá los scones en cuadrados, rectángulos o la forma que prefieras. No hace falta que sean perfectos: lo rústico también suma.
  6. Colocá los scones en una placa previamente enmantecada. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante unos 15 minutos, o hasta que estén dorados por arriba.
  7. Sacalos, dejalos entibiar apenas y disfrutalos. Son húmedos, sabrosos y prueban que lo sin gluten también puede ser increíble.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

frescas, sin gluten y sin azucar: como hacer deliciosas barritas de frutilla, cereal y chocolate

Frescas, sin gluten y sin azúcar: cómo hacer deliciosas barritas de frutilla, cereal y chocolate

Por Daniela Leiva
La sal gruesa y la cebolla son los trucos de limpieza más usados para dejar la parrilla impecable después del asado.

Para dejarla como nueva: el truco de limpieza viral para cuidar tu parrilla durante el verano

Por Redacción
Solo algunas plantas mantienen la armonía, la prosperidad y el bienestar dentro de casa.

La planta que atrae mala energía y no debe ubicarse dentro de casa, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

El ejercicio como herramienta terapéutica: qué dice la nueva evidencia sobre la depresión en adultos

Por Redacción