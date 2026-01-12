Sin gluten y fáciles: cómo hacer deliciosos scones de queso y el secreto para que no queden secos

Esta es de las recetas que se hacen en poco tiempo y resuelven una merienda salada o una picada con amigos.

Hay recetas que llegan para quedarse, de esas que una vez que las probás pasan directo al cuaderno de “infaltables”. Estos scones de queso sin gluten son exactamente eso. Tienen una humedad increíble, un sabor intenso a queso y una textura que sorprende desde el primer bocado.

No son secos, no se desgranan y tampoco necesitan demasiada vuelta: se hacen rápido, con ingredientes fáciles de conseguir y sin técnicas complicadas. Ideales para una merienda salada, para acompañar el mate o incluso para sumar a una picada casera.

scones En la cocina argentina, los scones siempre tuvieron su lugar, sobre todo en las mesas dulces. Pero esta versión salada, con mucho queso y sin gluten, demuestra que se puede adaptar una receta clásica sin resignar sabor ni textura.

El secreto está en la combinación de la premezcla sin gluten con el queso parmesano, el queso crema y el aceite de coco, que aportan grasa, humedad y ese interior tierno que tanto cuesta lograr en las preparaciones sin TACC.

Son perfectos para comer tibios, recién salidos del horno, pero también se conservan bien para el día siguiente. Incluso se pueden freezar ya cocidos y darles un golpe de horno cuando los necesites. Una opción práctica y rica, pensada para que nadie se quede afuera.