Fresca y deliciosa: cómo hacer torta helada de mascarpone y frutos rojos solo con 4 ingredientes

Hay postres que parecen hechos para el verano y este es, sin dudas, uno de ellos. La torta helada de mascarpone y frutos rojos, una receta simple, rendidora y con un resultado que sorprende desde el primer bocado, no tiene pasos complicados, no necesita cocción y se arma en cuestión de minutos. El resto del trabajo lo hace el freezer.

Lo mejor de esta torta helada es que combina dos mundos que funcionan perfecto juntos: la suavidad del queso mascarpone y la acidez natural de los frutos rojos. El mascarpone aporta una textura untuosa, casi de helado artesanal, mientras que la crema de leche le da aire y liviandad.

Es una de esas recetas ideales para tener a mano cuando hay invitados, una reunión familiar o simplemente ganas de algo rico para el postre. Se puede hacer en un molde redondo para servir como torta, en una budinera para cortar en rodajas o incluso en un molde rectangular y servir en formato de barra helada.

Además, acepta variantes: se pueden usar frutos rojos congelados del súper, frutillas frescas, arándanos o una mezcla de todo. No hace falta descongelarlos antes, lo que simplifica aún más la preparación.

Ingredientes para la torta helada 250 gramos de queso mascarpone (se consigue en supermercados grandes o casas de quesos)

200 mililitros de crema de leche (crema para batir)

½ lata de leche condensada (aproximadamente 200 gramos)

1 taza de frutos rojos, frescos o congelados (frutillas, frambuesas, arándanos o mix) El paso a paso para hacer helado casero de mascarpone Colocá la crema de leche bien fría en un bowl. Batila con batidora eléctrica hasta que espese, pero sin llegar al punto chantilly. La idea es que tenga cuerpo, pero que todavía esté suave y cremosa. Sumá el queso mascarpone a la crema batida. Batí nuevamente a velocidad baja o media hasta que se integre por completo y se forme una crema lisa, sin grumos. Incorporá la media lata de leche condensada y batí unos segundos más, solo hasta que todo quede bien mezclado. Probá la preparación: si te gusta más dulce, podés agregar un poco más de leche condensada. Agregá los frutos rojos a la crema y mezclá suavemente con una espátula, con movimientos envolventes, para no bajar la preparación. Si los frutos están congelados, usalos directamente. Volcá la mezcla en un molde forrado con papel manteca o film, para facilitar el desmolde. Emparejá la superficie y llevá al freezer durante 3 a 4 horas, o hasta que esté bien firme. Antes de servir, podés decorar con más frutos rojos, hojas de menta o un hilo de salsa de frutas. Cortá en porciones y disfrutá de una torta helada fresca, cremosa y perfecta para los días de calor.