Desayuno detox: cuál es la receta definitiva de frutos rojos y chía para empezar el 2026 a todo ritmo

Recuperá la vitalidad con este licuado perfecto para tu desayuno. Una bomba de antioxidantes y potasio lista en solo 7 minutos para arrancar el año con salud.

Hacé un desayuno detox en tu casa con solo 3 ingredientes y en tan solo 7 minutos.

Por Cristian Reta

Después de una noche de festejos, brindis y desvelos, el cuerpo suele pedir un respiro urgente. Después de estas fiestas, es una buena idea comenzar el día con un desayuno que nos permita recuperarnos de la intensidad de las celebraciones y empezar el nuevo año con el pie derecho.

Si buscás algo liviano, delicioso y sobre todo potente, este licuado de frutos rojos, banana y chía es la opción perfecta. No solo es un placer para el paladar, sino que está diseñado para combatir el cansancio y fortalecer el sistema inmunológico desde el primer sorbo.

Desayuno detox: ¿Por qué este licuado es el mejor aliado post-fiesta?

La combinación de ingredientes de esta receta no es casualidad.

  • Los frutos rojos (como frutillas, frambuesas o arándanos) son una mina de oro de antioxidantes que ayudan a combatir la fatiga acumulada tras la cena de Año Nuevo.
  • Por su parte, la banana aporta el potasio y la energía rápida que el organismo necesita para reponer fuerzas tras una noche larga.
  • La chía, un superalimento reconocido por su aporte de fibra y omega-3, garantiza mantener la hidratación y la saciedad por mucho más tiempo.
Paso a paso: cómo prepararlo en casa

Preparar esta bebida revitalizante es tan sencillo que solo te tomará unos 7 minutos en total. Para dos porciones grandes vas a necesitar: una banana madura, una taza de frutos rojos (frescos o congelados), una taza de leche, una cucharada de semillas de chía y un toque de miel para endulzar sin excesos.

Solo tenés que lavar bien las frutas, pelar la banana y colocar todo en la licuadora. Si buscás una textura más cremosa, podés sumarle medio pote de yogurt natural. Licuá durante dos minutos hasta obtener una mezcla suave y servilo de inmediato para aprovechar todos sus nutrientes al máximo.

Si te sobra, podés conservarlo en la heladera hasta 12 horas en un recipiente tapado, aunque lo ideal es tomarlo recién hecho. Empezar el 2026 con salud es posible con este hábito simple que tu cuerpo te va a agradecer después de tanto festejo.

