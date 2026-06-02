No todas las trampas para mosquitos son iguales, pero estas 8 cumplen su función

Los mosquitos no solo generan molestias con sus picaduras, sino que también pueden afectar el descanso y las actividades al aire libre. Por esa razón, siempre se intentan soluciones que complementen el uso de repelentes tradicionales. Las trampas aparecen como una opción interesante porque intentan atraer a los insectos hacia un punto específico para capturarlos o impedir su reproducción.

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Existen modelos caseros y dispositivos comerciales que funcionan mediante distintos mecanismos. Algunos imitan la respiración humana, otros aprovechan la luz o determinados aromas, mientras que ciertas alternativas buscan controlar las larvas antes de que lleguen a convertirse en insectos adultos. Conocer cómo funciona cada sistema permite elegir la opción más adecuada para cada situación.

Aunque existen numerosos productos para combatirlos, no todos ofrecen los mismos resultados.

Su popularidad se debe a que utiliza ingredientes fáciles de conseguir y se basa en un principio sencillo: la fermentación genera dióxido de carbono (CO), uno de los elementos que los mosquitos utilizan para localizar a las personas.

La fermentación produce CO, mientras que el jabón rompe la tensión superficial del agua, favoreciendo que los insectos queden atrapados.

Otra propuesta muy difundida es la denominada trampa de cubo

Este método busca atraer a las hembras que buscan lugares para depositar sus huevos.

Materiales necesarios

Balde o cubo.

o cubo. Agua.

Restos de césped, heno o paja.

o Pastilla con Bacillus thuringiensis israelensis (BTI).

Paso a paso

Llena el recipiente aproximadamente hasta la mitad con agua. Agrega materia orgánica. Espera a que el entorno atraiga a las hembras. Incorpora una pastilla de BTI para eliminar las larvas.

Tecnología, aromas y dióxido de carbono también atraen insectos

Las trampas con luz ultravioleta también se encuentran entre las más populares. Equipos como Dynatrap combinan iluminación UV con dióxido de titanio (TiO) para atraer insectos. Una vez que se acercan, un ventilador los succiona hacia una cámara de captura donde terminan deshidratándose.

también se encuentran entre las más populares. Equipos como combinan con titanio para atraer insectos. Una vez que se acercan, un hacia una cámara de captura donde terminan deshidratándose. Por otro lado, algunas trampas comerciales utilizan aromas diseñados para imitar sustancias presentes en el sudor humano. Entre las más conocidas aparecen las que emplean fragancias sintéticas capaces de atraer mosquitos hacia una red de captura.

utilizan para imitar sustancias presentes en el sudor humano. Entre las más conocidas aparecen las que emplean capaces de atraer mosquitos hacia una red de captura. También existen sistemas basados en dióxido de carbono puro o hielo seco. Como los mosquitos identifican a sus posibles huéspedes a través del CO que exhalan, estas trampas concentran el atractivo en un punto específico para facilitar su eliminación mediante dispositivos complementarios.

trampas para mosquitos Algunas trampas aprovechan olores, luz, dióxido de carbono o sustancias naturales para atraer a estos insectos y reducir su presencia. WEB

Alternativas naturales y sistemas para proteger espacios específicos

Quienes prefieren métodos menos invasivos suelen optar por el alcanfor. El fuerte aroma de esta sustancia puede interferir con los receptores sensoriales de mosquitos u otros insectos voladores, dificultando que detecten a las personas.

suelen optar por el El fuerte aroma de esta puede interferir con los de mosquitos u otros insectos voladores, dificultando que detecten a las personas. Otra posibilidad consiste en utilizar aceites esenciales como citronela, lavanda, eucalipto o árbol de té mediante difusores. También pueden cultivarse plantas aromáticas como limoncillo, albahaca, menta o caléndulas cerca de ventanas y accesos para crear una barrera natural.

como o mediante difusores. También pueden cultivarse plantas aromáticas como o cerca de ventanas y accesos para crear una barrera natural. Por último, los repelentes de zona ofrecen una estrategia diferente. Sistemas como Thermacell generan una especie de área protegida mediante la liberación controlada de compuestos repelentes de origen vegetal.

trampas para mosquitos WEB

No todas las trampas funcionan igual ni ofrecen los mismos resultados en cada situación. Algunas ideas son más útiles para interiores, mientras que otras están diseñadas para jardines, patios o espacios abiertos.