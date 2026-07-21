Especialistas coinciden: "Un mayor consumo de edulcorantes está relacionado con un deterioro de la memoria"

Durante años, los edulcorantes bajos en calorías o sin calorías fueron presentados como una alternativa para reducir el consumo de azúcar. Sin embargo, especialistas siguieron durante años a casi 13.000 adultos y encontraron una asociación que vuelve a poner estos productos bajo la lupa y plantea interrogantes sobre sus posibles efectos en la salud cerebral.

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El análisis, publicado por la Academia Estadounidense de Neurología , detectó que quienes consumían mayores cantidades de determinados edulcorantes presentaban un deterioro cognitivo más acelerado que quienes registraban un consumo menor. El resultado fue especialmente llamativo entre los participantes con diabbetes.

La investigación fue dirigida por la Dra. Claudia Kimie Suemoto , profesora de la Universidad de São Paulo, y examinó la relación entre el consumo de determinados edulcorantes y los cambios en las capacidades cognitivas de los participantes.

Los investigadores analizaron información de casi 13.000 adultos y estudiaron siete sustancias utilizadas como sustitutos del azúcar: aspartamo, sacarina, acesulfamo K, eritritol, xilitol, sorbitol y tagatosa. Todos estos productos aportan pocas calorías o directamente no contienen cantidades significativas de ellas.

La principal preocupación surge porque los edulcorantes suelen percibirse como una opción más saludable frente al azúcar. Su bajo aporte calórico hizo que se incorporaran con frecuencia a bebidas, alimentos procesados y productos destinados a personas que buscan reducir el consumo de azúcar.

Sin embargo, la investigación plantea la posibilidad de que un consumo elevado pueda estar relacionado con cambios negativos en la salud cerebral. La Dra. Suemoto señaló que estos productos suelen considerarse una alternativa saludable, pero sostuvo que los resultados sugieren que determinados edulcorantes podrían tener efectos desfavorables sobre el cerebro con el paso del tiempo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la relación observada entre el consumo de estos productos y un envejecimiento cerebral más acelerado. La asociación resultó particularmente evidente entre los participantes que tenían diabetes.

Los edulcorantes que fueron analizados en la investigación

El estudio incluyó siete sustancias que se utilizan en diferentes alimentos y bebidas. Algunas son edulcorantes artificiales, mientras que otras pertenecen a grupos de sustancias que se encuentran en productos considerados alternativas al azúcar.

Los investigadores analizaron:

Aspartamo: utilizado en numerosas bebidas y alimentos de bajo contenido calórico.

utilizado en numerosas bebidas y alimentos de bajo contenido calórico. Sacarina: uno de los edulcorantes artificiales más antiguos.

uno de los edulcorantes artificiales más antiguos. Acesulfamo K: presente en diferentes productos sin azúcar.

presente en diferentes productos sin azúcar. Eritritol: un polialcohol utilizado como sustituto del azúcar.

un polialcohol utilizado como sustituto del azúcar. Xilitol: empleado en alimentos, bebidas y productos como chicles sin azúcar.

empleado en alimentos, bebidas y productos como chicles sin azúcar. Sorbitol: utilizado como edulcorante y también como agente que ayuda a conservar la humedad.

utilizado como edulcorante y también como agente que ayuda a conservar la humedad. Tagatosa: un edulcorante de bajo aporte calórico utilizado en determinados productos alimenticios.

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Por ahora, el hallazgo sirve como un llamado de atención sobre el consumo habitual de estos productos y recuerda que "sin azúcar" o "bajo en calorías" no significa necesariamente que un alimento sea beneficioso en todos los aspectos.