1 de junio de 2026 - 15:30

Pan proteico hecho en sartén en 4 minutos, ideal para desayunar antes de entrenar

Recetas rápidas, saciantes y sin horno, con huevo, avena y yogur para resolver el desayuno antes de moverse.

Pan proteico hecho en sartén en 4 minutos, ideal para desayunar antes de entrenar (1)
Por Andrés Aguilera

Un pan proteico hecho en sartén puede resolver el desayuno antes de entrenar sin depender de pan comprado ni preparaciones largas. Se hace en pocos minutos, lleva ingredientes simples y combina proteína, carbohidratos y textura esponjosa. La clave está en no hacerlo demasiado pesado.

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Antes de entrenar, conviene que sea fácil de digerir, pero lo bastante completo como para aportar energía y saciedad.

Ingredientes para una porción

  • 1 huevo.
  • 3 cucharadas de avena instantánea o harina de avena.
  • 1 cucharada grande de yogur griego natural o queso untable.
  • 1 cucharadita de semillas de chía o lino, opcional.
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 pizca de sal.
  • Unas gotas de aceite para la sartén.

Paso a paso en sartén

  • Batí el huevo en un bowl chico.
  • Sumá la avena, el yogur, la sal y el polvo de hornear.
  • Mezclá hasta lograr una preparación espesa.
  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo.
  • Aceitá apenas la superficie.
  • Volcá la mezcla y tapá la sartén.
  • Cociná 2 minutos de un lado.
  • Dalo vuelta y cociná 2 minutos más.
Pan proteico hecho en sartén en 4 minutos, ideal para desayunar antes de entrenar (2)

Cómo tiene que quedar

El pan debe quedar firme por fuera y húmedo, pero no crudo, por dentro. Si queda pegajoso en el centro, necesita un minuto extra a fuego bajo.

El error más común es subir demasiado el fuego. La base se quema rápido y el interior queda sin cocinar.

Con qué acompañarlo antes de entrenar

Para una versión dulce, se puede usar banana, mantequilla de maní, miel o mermelada. Para una versión salada, queda bien con queso, tomate, palta o huevo revuelto.

Si el entrenamiento es muy intenso, se puede sumar una fruta o café con leche para completar energía.

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