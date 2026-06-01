Un pan proteico hecho en sartén puede resolver el desayuno antes de entrenar sin depender de pan comprado ni preparaciones largas. Se hace en pocos minutos, lleva ingredientes simples y combina proteína, carbohidratos y textura esponjosa. La clave está en no hacerlo demasiado pesado.
Antes de entrenar, conviene que sea fácil de digerir, pero lo bastante completo como para aportar energía y saciedad.
Ingredientes para una porción
- 1 huevo.
- 3 cucharadas de avena instantánea o harina de avena.
- 1 cucharada grande de yogur griego natural o queso untable.
- 1 cucharadita de semillas de chía o lino, opcional.
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 pizca de sal.
- Unas gotas de aceite para la sartén.
Paso a paso en sartén
- Batí el huevo en un bowl chico.
- Sumá la avena, el yogur, la sal y el polvo de hornear.
- Mezclá hasta lograr una preparación espesa.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo.
- Aceitá apenas la superficie.
- Volcá la mezcla y tapá la sartén.
- Cociná 2 minutos de un lado.
- Dalo vuelta y cociná 2 minutos más.
Pan proteico hecho en sartén en 4 minutos, ideal para desayunar antes de entrenar (2)
Cómo tiene que quedar
El pan debe quedar firme por fuera y húmedo, pero no crudo, por dentro. Si queda pegajoso en el centro, necesita un minuto extra a fuego bajo.
El error más común es subir demasiado el fuego. La base se quema rápido y el interior queda sin cocinar.
Con qué acompañarlo antes de entrenar
Para una versión dulce, se puede usar banana, mantequilla de maní, miel o mermelada. Para una versión salada, queda bien con queso, tomate, palta o huevo revuelto.
Si el entrenamiento es muy intenso, se puede sumar una fruta o café con leche para completar energía.