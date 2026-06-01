Un pan proteico hecho en sartén puede resolver el desayuno antes de entrenar sin depender de pan comprado ni preparaciones largas. Se hace en pocos minutos, lleva ingredientes simples y combina proteína, carbohidratos y textura esponjosa . La clave está en no hacerlo demasiado pesado.

Pan liviano hecho en sartén en 15 minutos, ideal para una cena saludable

Pan casero en sartén en menos de 20 minutos y con solo 3 ingredientes, ideal para una comida rápida

Antes de entrenar, conviene que sea fácil de digerir, pero lo bastante completo como para aportar energía y saciedad.

Pan proteico hecho en sartén en 4 minutos, ideal para desayunar antes de entrenar (2)

El pan debe quedar firme por fuera y húmedo, pero no crudo, por dentro. Si queda pegajoso en el centro, necesita un minuto extra a fuego bajo.

El error más común es subir demasiado el fuego. La base se quema rápido y el interior queda sin cocinar.

Con qué acompañarlo antes de entrenar

Para una versión dulce, se puede usar banana, mantequilla de maní, miel o mermelada. Para una versión salada, queda bien con queso, tomate, palta o huevo revuelto.

Si el entrenamiento es muy intenso, se puede sumar una fruta o café con leche para completar energía.