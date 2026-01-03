La receta del más rico tiramisú de pistacho: el postre reversionado para empezar el año diferente

Este postre es fácil de hacer y te dará una opción novedosa para llevar a las reuniones o festejos que tengas por delante.

Hay postres que atraviesan generaciones y nunca pasan de moda. El tiramisú clásico es uno de ellos, pero en los últimos años una versión más sofisticada comenzó a ganar protagonismo: el tiramisú de pistacho. Su color suave, su textura cremosa y ese sabor profundo y levemente tostado lo transformaron en la opción número 1 de la repostería moderna.

Esta receta de tiramisú de pistacho es ideal para quienes buscan sorprender sin complicarse demasiado. No requiere horno, se arma en pocos pasos y permite preparar el postre con anticipación, algo clave cuando hay invitados o celebraciones. El secreto está en elegir una buena crema de pistacho y respetar los tiempos de frío para que cada capa se integre a la perfección.

250 g de queso mascarpone.

200 ml de crema de leche.

100 g de azúcar .

. 3 yemas de huevo .

. 200 g de crema de pistacho.

1 paquete de vainillas .

. 1 taza de café suave.

Pistachos picados.

Paso a paso para hacer este postre

Batir las yemas con el azúcar hasta lograr una crema clara y espesa. Ese paso es clave para aportar suavidad y estructura al postre. A esa mezcla se le incorpora el queso mascarpone y la crema de pistacho, integrando todo con movimientos envolventes para conservar el aire. En otro recipiente, se bate la crema de leche hasta punto chantilly y se suma de a poco a la preparación principal. El resultado es una crema sedosa, con un sabor equilibrado que no empalaga y deja sentir el pistacho en cada bocado. Las vainillas se humedecen apenas en café y se colocan como base en una fuente o copas individuales. Sobre ellas se extiende una capa generosa de crema, y se repite el proceso hasta completar el recipiente. El tiramisú de pistacho necesita reposar en la heladera al menos cuatro horas, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche. Ese tiempo permite que las capas se asienten y que el sabor se intensifique. Este postre es una prueba de que los clásicos pueden reinventarse sin perder su esencia. El tiramisú de pistacho combina tradición y modernidad, y se convierte en una opción perfecta para cerrar una comida especial o darse un gusto cualquier día.