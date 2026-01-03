3 de enero de 2026 - 17:15

El truco casero con ingredientes que elimina las manchas de agua de las ventanas

Un truco casero con ingredientes simples permite eliminar las marcas de agua de las ventanas y devolverles claridad sin gastar de más.

Con algunos ingredientes y pasos básicos, es posible dejar las ventanas limpias y sin marcas.

Con algunos ingredientes y pasos básicos, es posible dejar las ventanas limpias y sin marcas.

Foto:

Imagen creada con IA
Por Redacción

Leé además

Lavanda en jardín y jardinería: plantas que cuidan el hogar naturalmente.

Por qué conviene plantar lavanda cerca de puertas y ventanas: el beneficio que pocos conocen

Por Ignacio Alvarado
Electrodomésticos

El electrodoméstico que sí o sí hay que alejar de la ventana durante las horas de más calor para evitar incendios

Por Andrés Aguilera

La limpieza de ventanas suele ser una de las tareas más engorrosas del hogar. Aun después de lavar los cristales, es frecuente que queden restos de agua, pequeñas gotas secas o suciedad acumulada que afectan la transparencia. Estas marcas se producen, principalmente, por la lluvia, la humedad o la condensación, y resultan poco estéticas.

Para enfrentar este problema existen distintos procedimientos, aunque uno de los más simples y eficaces es un truco casero elaborado con vinagre y jugo de limón. Ambos son ácidos naturales suaves que contribuyen a disolver las manchas adheridas al vidrio. La preparación consiste en colocar media taza de vinagre en un pulverizador, agregar una taza de agua y el jugo de medio limón. La mezcla se rocía sobre las ventanas y luego se limpia con un paño que no desprenda pelusas.

Vinagre y limón
El truco casero elaborado con vinagre y jugo de limón quitan las marcas de agua de las ventanas

El truco casero elaborado con vinagre y jugo de limón quitan las marcas de agua de las ventanas

Más soluciones prácticas para eliminar manchas de las ventanas

Otra alternativa consiste en utilizar el limón de forma directa. En este caso, se frota la mitad del fruto sobre el cristal durante algunos minutos, se enjuaga con agua y se seca con papel higiénico o una servilleta descartable. Este método también ayuda a remover las marcas de agua acumuladas.

Si no se dispone de vinagre o limón, hay otros ingredientes que pueden resultar útiles. Entre ellos, una pasta de bicarbonato de sodio o una solución preparada con agua y alcohol permiten limpiar los vidrios y reducir las manchas visibles.

Para una limpieza más completa, es importante considerar algunos cuidados adicionales. En ventanas con marcos de madera se recomienda evitar el exceso de humedad, mientras que en las de aluminio corredizas es fundamental limpiar los rieles. Antes de comenzar, conviene preparar la mezcla elegida y los paños necesarios. La solución debe dejarse actuar unos minutos y luego retirarse con un paño de microfibra limpio.

También se aconseja evitar productos que generen espuma, como detergentes, ya que pueden dejar los vidrios en peor estado. La limpieza debe realizarse tanto del lado interior como exterior, y los carriles pueden higienizarse con una esponja cortada y la ayuda de una aspiradora. En el caso de la madera, un paño apenas húmedo y un buen secado final ayudan a conservar el material.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es ideal para quienes buscan sorprender sin complicarse demasiado.

La receta del más rico tiramisú de pistacho: el postre reversionado para empezar el año diferente

Por Alejo Zanabria
fresco, liviano y sin horno: como hacer un postre cremosos de frutillas, ideal para los dias de calor

Fresco, liviano y sin horno: cómo hacer un postre cremosos de frutillas, ideal para los días de calor

Por Daniela Leiva
Con esta preparación podrás solucionar la picada o comidas de reuniones.

Cañoncitos salados: la receta con lo que sobró del Año Nuevo que se hace en pocos minutos

Por Alejo Zanabria
Pan casero con recetas, comida rápida y pocos ingredientes al alcance.

Pan plano de sartén sin horno: se hace en 10 minutos y lleva solo 3 ingredientes

Por Ignacio Alvarado