Por qué conviene plantar lavanda cerca de puertas y ventanas: el beneficio que pocos conocen

Plantar lavanda en el jardín mejora la jardinería, protege el hogar y potencia el bienestar con plantas aromáticas y funcionales.

En muchos hogares argentinos, la lavanda dejó de ser solo una planta decorativa y pasó a cumplir un rol clave en el jardín, la jardinería cotidiana y el cuidado del ambiente interior, gracias a beneficios poco difundidos pero reales.

Ubicar lavanda cerca de puertas y ventanas no es solo una elección estética. Esta planta libera aceites esenciales que actúan como barrera natural contra insectos, especialmente mosquitos y polillas, un problema frecuente en viviendas urbanas. En términos de jardinería, se trata de una solución simple, económica y sostenible que reduce el uso de productos químicos dentro del jardín y del hogar. Además, su aroma suave genera una sensación inmediata de limpieza y frescura, algo muy valorado en espacios de paso como accesos y aberturas.

image Lavanda en jardín y jardinería: plantas que cuidan el hogar naturalmente. Más allá de ahuyentar insectos, la lavanda influye en el ambiente interior. Al estar ubicada cerca de ventanas, el movimiento del aire distribuye sus compuestos aromáticos por la casa. Estudios de universidades europeas dedicadas a la botánica aplicada demostraron que ciertos componentes de la lavanda ayudan a reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño y generar una percepción de calma. En jardinería doméstica, esto convierte a la planta en una aliada silenciosa del bienestar emocional, especialmente en hogares con rutinas intensas.

Qué dicen los especialistas sobre la lavanda Recién al analizarla desde la mirada técnica, especialistas del INTA y de facultades de Agronomía destacan que la lavanda es una de las plantas más resistentes y funcionales para climas variados como los de Argentina.

Según agrónomos urbanos, su ubicación estratégica cerca de puertas y ventanas potencia su efecto repelente y aromático sin exigir cuidados complejos. Necesita poco riego, tolera bien el calor y se adapta tanto a suelo como a macetas, algo clave para la jardinería en espacios reducidos.

image Lavanda en jardín y jardinería: plantas que cuidan el hogar naturalmente. Cómo incorporarla correctamente al jardín Para aprovechar al máximo sus beneficios, conviene plantar lavanda en zonas con buen drenaje y sol directo, aunque también se adapta a semisombra. En términos de jardín, no requiere fertilizantes constantes ni podas frecuentes. Especialistas en plantas aromáticas recomiendan una poda liviana anual para estimular la floración y mantener su forma. Así, además de embellecer el entorno, se convierte en una herramienta natural de protección y bienestar. En un contexto donde cada vez más personas buscan soluciones naturales, la lavanda se posiciona como una de las plantas más completas para el jardín y la jardinería moderna. Plantarla cerca de puertas y ventanas no solo mejora el aroma del hogar: crea un escudo natural, eleva la calidad del aire percibido y suma un valor funcional que pocos conocen, pero muchos terminan agradeciendo.