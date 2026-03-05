No tires las cáscaras de huevo: el fertilizante ideal para usar en otoño en el jardín

Con la llegada del otoño, el jardín entra en una etapa clave de preparación para los meses fríos. Aunque la floración disminuye, las raíces continúan activas y absorbiendo nutrientes esenciales para resistir el invierno y brotar con fuerza en primavera. Las cáscaras de huevo pueden proteger la zona entrando en las épocas de menos calor.
Este residuo puede transformarse en un abono natural sencillo y económico. Bien preparadas, aportan calcio y otros minerales al sustrato, mejorando la calidad del suelo sin recurrir a fertilizantes industriales.
Cómo preparar el fertilizante con cáscaras de huevo
El primer paso es lavar bien las cáscaras para retirar restos de clara o yema y dejarlas secar completamente. Una vez secas, deben triturarse hasta obtener fragmentos muy pequeños o incluso un polvo grueso.
Para potenciar su efecto, se puede preparar una mezcla colocando las cáscaras trituradas en un recipiente y agregando vinagre blanco. Esta combinación produce una reacción que ayuda a liberar el calcio presente en la cáscara. Luego se añade agua para diluir la preparación y obtener un fertilizantelíquido más fácil de aplicar.
Después de dejar reposar la mezcla algunas horas, puede utilizarse para regar directamente la tierra alrededor de las plantas. Este aporte resulta especialmente útil en otoño, cuando el suelo necesita fortalecerse antes de las bajas temperaturas.
El calcio es fundamental para el desarrollo estructural de las plantas. Contribuye a fortalecer las paredes celulares, favorece la resistencia y ayuda a prevenir ciertos problemas relacionados con deficiencias nutricionales.
Que otra forma existe para aprovechar las cáscaras en la tierra
Según el sitio de la Real Sociedad de Horticultura, además del fertilizante líquido, las cáscaras trituradas pueden colocarse directamente sobre la superficie del sustrato. Con el tiempo, la humedad y la actividad microbiana del suelo irán descomponiéndolas lentamente, liberando minerales de manera progresiva.
Este método funciona como una enmienda natural que mejora la estructura del suelo y favorece el equilibrio del pH en ciertos casos. También puede actuar como barrera física liviana frente a algunos insectos rastreros.
En otoño, esta práctica resulta especialmente conveniente porque el suelo suele estar más húmedo, lo que facilita la descomposición gradual del material orgánico. Así, las plantas reciben nutrientes durantevarios meses sin necesidad de intervenciones constantes.
Las cáscaras de huevo no son un simple residuo de cocina. Trituradas y combinadas con vinagre blanco y agua, o esparcidas directamente sobre la tierra, pueden convertirse en un fertilizante natural ideal para el otoño.