No tires las cáscaras de huevo: el fertilizante ideal para usar en otoño en el jardín

Con la llegada del otoño , el jardín entra en una etapa clave de preparación para los meses fríos. Aunque la floración disminuye, las raíces continúan activas y absorbiendo nutrientes esenciales para resistir el invierno y brotar con fuerza en primavera. Las cáscaras de huevo pueden proteger la zona entrando en las épocas de menos calor.

Empezá tu huerta casera en marzo: 5 plantas que te darán de comer en este otoño-invierno

Adiós a la mesada de mármol y granito: la tendencia moderna que domina por su fácil mantenimiento

Este residuo puede transformarse en un abono natural sencillo y económico. Bien preparadas, aportan calcio y otros minerales al sustrato, mejorando la calidad del suelo sin recurrir a fertilizantes industriales.

El calcio es fundamental para el desarrollo estructural de las plantas. Contribuye a fortalecer las paredes celulares, favorece la resistencia y ayuda a prevenir ciertos problemas relacionados con deficiencias nutricionales.

Según el sitio de la Real Sociedad de Horticultura , además del fertilizante líquido, las cáscaras trituradas pueden colocarse directamente sobre la superficie del sustrato. Con el tiempo, la humedad y la actividad microbiana del suelo irán descomponiéndolas lentamente, liberando minerales de manera progresiva.

El líquido combinado con vinagre blanco y agua intenta que la zona se fortalezca lo antes posible.

Este método funciona como una enmienda natural que mejora la estructura del suelo y favorece el equilibrio del pH en ciertos casos. También puede actuar como barrera física liviana frente a algunos insectos rastreros.

En otoño, esta práctica resulta especialmente conveniente porque el suelo suele estar más húmedo, lo que facilita la descomposición gradual del material orgánico. Así, las plantas reciben nutrientes durante varios meses sin necesidad de intervenciones constantes.

fertilizante con cáscaras WEB

Las cáscaras de huevo no son un simple residuo de cocina. Trituradas y combinadas con vinagre blanco y agua, o esparcidas directamente sobre la tierra, pueden convertirse en un fertilizante natural ideal para el otoño.