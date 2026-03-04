4 de marzo de 2026 - 12:18

Murieron los sweaters oversize: el tejido que se usará en el invierno 2026

Moda. Los sweaters oversize extremos pierden protagonismo en 2026 y vuelve un tejido más equilibrado: sweaters estructurados y al cuerpo que estilizan.

Por Andrés Aguilera

Durante varios inviernos, los sweaters oversize dominaron los looks urbanos por su comodidad y estilo relajado. Pero en 2026 la tendencia cambia: ganan terreno los tejidos estructurados y de calce más definido, que equilibran volumen y silueta. Aquí, qué modelos buscar y cómo usarlos este invierno.

Qué sweaters se usarán en el invierno 2026

La tendencia no elimina el tejido amplio por completo, pero sí deja atrás los oversize extremos (muy largos, hombros caídos y mangas gigantes). En su lugar aparecen sweaters que mantienen comodidad pero con formas más estructuradas.

Los modelos que más se verán:

  • Sweaters de corte recto con hombros definidos.

  • Tejidos al cuerpo o apenas entallados.

  • Sweaters cropped (a la cintura) para usar con pantalones tiro alto.

  • Tejidos con textura como trenzas o punto inglés.

Este cambio responde a una búsqueda más clara en la moda actual: prendas que sigan siendo cómodas pero que marquen mejor la silueta.

Por qué el oversize extremo pierde protagonismo

El oversize fue clave en la moda de los últimos años, especialmente en invierno, porque permitía armar looks relajados con jeans o leggings. Sin embargo, estilistas y medios de moda señalan que las tendencias actuales buscan más estructura y proporción en el outfit.

Cuando todas las prendas son demasiado grandes, el look pierde definición. Por eso en 2026 se prioriza un equilibrio:

  • volumen moderado

  • cintura visible

  • proporciones más claras entre parte superior e inferior

Este cambio también se relaciona con el regreso de prendas como pantalones sastreros rectos, palazzos y jeans wide leg, que funcionan mejor con sweaters menos voluminosos.

Cómo combinar los nuevos sweaters estructurados

La ventaja de estos tejidos es que permiten armar looks muy versátiles para el invierno argentino.

Algunas combinaciones simples que funcionan:

1. Sweater al cuerpo + jean recto + botas

Murieron los sweaters oversize el tejido que se usará en el invierno 2026 (1)

Una fórmula clásica que estiliza sin esfuerzo.

2. Sweater cropped + pantalón sastrero

Murieron los sweaters oversize el tejido que se usará en el invierno 2026 (2)

Equilibrio perfecto entre casual y elegante.

3. Sweater de punto grueso + falda midi

image

Ideal para looks urbanos de invierno.

4. Sweater recto + campera de cuero

image

Una mezcla moderna entre textura y estructura.

Además, los colores que dominan la temporada suelen ser neutros y profundos, como gris, negro, beige, bordó o verde oliva.

Qué tener en cuenta al elegir un sweater en 2026

Si querés actualizar tu guardarropa sin caer en tendencias pasajeras, prestá atención a estos detalles:

  • Hombros definidos: ayudan a estructurar el look.

  • Largo equilibrado: ni demasiado largo ni demasiado corto.

  • Tejido de calidad: punto grueso o trenzado suma textura.

  • Colores neutros: combinan mejor con el resto del outfit.

El resultado es un estilo más moderno y fácil de usar en el día a día.

