Los portones de hierro han pasado de moda: la alternativa que marca la tendencia es la elegancia y la discreción

Los portones de hierro forjado pierden protagonismo frente a diseños minimalistas que combinan aluminio, madera natural y automatización inteligente. La fachada define percepción y valor inmobiliario. Qué materiales dominan y por qué priorizan discreción y mantenimiento reducido hoy. La elección debe considerar clima, mantenimiento y coherencia con el diseño general.

El aluminio acanalado se impone por su ligereza estructural y resistencia a la corrosión. Las lamas permiten ventilación controlada y entrada de luz sin perder privacidad.

Su peso reducido favorece la durabilidad de motores automáticos en portones eléctricos. Además, el diseño lineal aporta una imagen moderna y sobria a la fachada.

En zonas húmedas o costeras argentinas, el aluminio requiere mínimo mantenimiento anual .

Las maderas nobles como ipé o cumarú reemplazan al hierro con elegancia. Su textura genera un contraste cálido frente a hormigón visto y vidrio.

image

Los nuevos diseños evitan ornamentos y priorizan paneles rectos con barniz mate. Con estructura interna reforzada, logran seguridad robusta sin perder sofisticación.

Requieren tratamientos protectores para garantizar resistencia a humedad y sol.

Portón con puerta integrada y acceso oculto

Una tendencia fuerte es integrar el acceso peatonal dentro del mismo portón. La puerta queda camuflada en las lamas, manteniendo continuidad visual exterior.

image

Este recurso mejora la discreción arquitectónica y refuerza la estética limpia. Se incorporan cerraduras electrónicas invisibles y bisagras reforzadas internas.

El resultado es una fachada uniforme con mayor percepción de seguridad.