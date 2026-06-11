5 cenas saludables y livianas para dormir mejor durante la semana

Las últimas horas del día suelen ser determinantes para la calidad del descanso. Por eso, muchos especialistas en nutrición recomiendan optar por recetas de comida liviana, con buenos ingredientes y preparaciones fáciles de digerir antes de acostarse.
Una cena abundante o demasiado pesada puede afectar el sueño, generar digestiones lentas e incluso alterar el descanso nocturno. En cambio, incorporar alimentos ricos en proteínas magras, verduras y carbohidratos complejos ayuda a mantener el equilibrio.
Estas recetas están pensadas para quienes buscan mejorar hábitos sin resignar sabor. Son opciones simples, económicas y con excelentes perfiles de nutrición.
1. Tortilla de espinaca al horno
Huevos, espinaca, cebolla y queso rallado. Aporta proteínas y hierro.
2. Pollo con puré de calabaza
Pechuga grillada acompañada por puré suave. Una comida reconfortante y liviana.
3. Sopa cremosa de verduras
Calabaza, zanahoria y cebolla procesadas. Ideal para noches frías.
4. Ensalada tibia de lentejas
Lentejas, tomate y huevo duro. Excelente aporte de fibra y saciedad.
5. Revuelto de zapallitos
Zapallito, huevo y queso. Una de las recetas más rápidas para resolver la cena.
La clave no está en comer menos, sino en elegir mejores ingredientes. Estas propuestas ayudan a incorporar hábitos más saludables y demuestran que una buena comida puede ser sencilla, rica y funcional al descanso.