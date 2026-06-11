5 cenas saludables y livianas para dormir mejor durante la semana

Las últimas horas del día suelen ser determinantes para la calidad del descanso. Por eso, muchos especialistas en nutrición recomiendan optar por recetas de comida liviana, con buenos ingredientes y preparaciones fáciles de digerir antes de acostarse.

4 platos fáciles y livianos para empezar la semana más liviano: recetas simples para recuperar el equilibrio

Pan saludable hecho en sartén en 4 minutos: la receta de piadina italiana que resuelve una comida rápida

Una cena abundante o demasiado pesada puede afectar el sueño, generar digestiones lentas e incluso alterar el descanso nocturno. En cambio, incorporar alimentos ricos en proteínas magras, verduras y carbohidratos complejos ayuda a mantener el equilibrio.

Estas recetas están pensadas para quienes buscan mejorar hábitos sin resignar sabor. Son opciones simples, económicas y con excelentes perfiles de nutrición .

Pechuga grillada acompañada por puré suave. Una comida reconfortante y liviana.

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3. Sopa cremosa de verduras

Calabaza, zanahoria y cebolla procesadas. Ideal para noches frías.

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4. Ensalada tibia de lentejas

Lentejas, tomate y huevo duro. Excelente aporte de fibra y saciedad.

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5. Revuelto de zapallitos

Zapallito, huevo y queso. Una de las recetas más rápidas para resolver la cena.

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La clave no está en comer menos, sino en elegir mejores ingredientes. Estas propuestas ayudan a incorporar hábitos más saludables y demuestran que una buena comida puede ser sencilla, rica y funcional al descanso.