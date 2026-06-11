11 de junio de 2026 - 11:30

5 cenas saludables y livianas para dormir mejor durante la semana

Estas recetas de comida, con pocos ingredientes y buena nutrición, son ideales para cenar liviano y favorecer un mejor descanso.

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Por Ignacio Alvarado

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Una cena abundante o demasiado pesada puede afectar el sueño, generar digestiones lentas e incluso alterar el descanso nocturno. En cambio, incorporar alimentos ricos en proteínas magras, verduras y carbohidratos complejos ayuda a mantener el equilibrio.

Estas recetas están pensadas para quienes buscan mejorar hábitos sin resignar sabor. Son opciones simples, económicas y con excelentes perfiles de nutrición.

1. Tortilla de espinaca al horno

Huevos, espinaca, cebolla y queso rallado. Aporta proteínas y hierro.

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2. Pollo con puré de calabaza

Pechuga grillada acompañada por puré suave. Una comida reconfortante y liviana.

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3. Sopa cremosa de verduras

Calabaza, zanahoria y cebolla procesadas. Ideal para noches frías.

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4. Ensalada tibia de lentejas

Lentejas, tomate y huevo duro. Excelente aporte de fibra y saciedad.

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5. Revuelto de zapallitos

Zapallito, huevo y queso. Una de las recetas más rápidas para resolver la cena.

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La clave no está en comer menos, sino en elegir mejores ingredientes. Estas propuestas ayudan a incorporar hábitos más saludables y demuestran que una buena comida puede ser sencilla, rica y funcional al descanso.

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