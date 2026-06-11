11 de junio de 2026 - 12:25

Parece un juego de niños, pero pocas personas resuelven 110 – 55 ÷ 5 x 3 sin cometer un error

La operación parece directa, pero la división y la multiplicación cambian el resultado si no se respeta el orden correcto.

Parece un juego de niños, pero pocas personas resuelven 110 – 55 ÷ 5 x 3 sin cometer un error (1)
Por Andrés Aguilera

La cuenta 110 – 55 ÷ 5 x 3 parece fácil a primera vista porque usa números redondos y operaciones conocidas. Sin embargo, muchas personas se equivocan porque empiezan por la resta o porque agrupan mentalmente partes de la expresión que no tienen paréntesis. La clave está en aplicar el orden de operaciones.

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No alcanza con resolver de izquierda a derecha toda la cuenta: primero hay que mirar qué operaciones tienen prioridad.

La división y la multiplicación se resuelven antes que la resta

En una operación combinada, la división y la multiplicación se resuelven antes que la suma o la resta. Cuando ambas aparecen juntas, se trabajan de izquierda a derecha.

En esta cuenta, el bloque que debe resolverse primero es 55 ÷ 5 x 3. No corresponde empezar por 110 – 55, aunque sea lo primero que aparece al leer.

El paso que define el resultado correcto

Primero se calcula 55 ÷ 5, que da 11. Después, ese resultado se multiplica por 3: 11 x 3 = 33.

Recién en ese momento se vuelve a la resta inicial. La cuenta queda como 110 – 33, y el resultado final es 77.

Parece un juego de niños, pero pocas personas resuelven 110 – 55 ÷ 5 x 3 sin cometer un error (2)

Por qué muchos llegan a una respuesta equivocada

Uno de los errores más comunes es hacer 110 – 55 primero. Ese camino da 55, y luego algunas personas continúan dividiendo o multiplicando, pero ya cambiaron la estructura original de la cuenta.

Otra confusión aparece cuando se resuelve 5 x 3 antes que la división. Eso sería correcto solo si hubiera paréntesis, por ejemplo: 55 ÷ (5 x 3). Pero en la operación original esos paréntesis no existen.

La regla simple para no fallar

El orden correcto es: primero paréntesis, después potencias, luego multiplicación y división de izquierda a derecha, y al final suma y resta. Como esta cuenta no tiene paréntesis ni potencias, el foco está en división y multiplicación.

  • Cuenta original: 110 – 55 ÷ 5 x 3
  • Primer paso: 55 ÷ 5 = 11
  • Segundo paso: 11 x 3 = 33
  • Tercer paso: 110 – 33 = 77
  • Resultado final: 77

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