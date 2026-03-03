3 de marzo de 2026 - 10:57

Murieron las polleras de jean: una nueva tendencia para el otoño 2026

Las polleras de jean pierden protagonismo en 2026 y las faldas con volados se imponen para el otoño: cómo elegirlas y combinarlas.

Murieron las polleras de jean una nueva tendencia para el otoño 2026 (2)
Por Andrés Aguilera

Leé además

murieron los tapados largos: una nueva tendencia para el otono-invierno 2026

Murieron los tapados largos: una nueva tendencia para el otoño-invierno 2026

Por Andrés Aguilera
murieron las faldas-pantalon: una nueva tendencia para el otono-invierno 2026

Murieron las faldas-pantalón: una nueva tendencia para el otoño-invierno 2026

Por Andrés Aguilera

Qué se usa en lugar de la pollera de jean en 2026

El cambio no implica que el denim desaparezca, sino que pierde centralidad en formato falda rígida y recta. Distintos medios de tendencias en Argentina señalaron que para 2026 ganan terreno las faldas con volados, más cómodas y versátiles para armar looks en capas.

¿Por qué funcionan?

  • Generan movimiento al caminar.

  • Permiten jugar con medias, botas y tejidos.

  • Se adaptan mejor a estilos románticos o urbanos según cómo se combinen.

La clave está en que suman interés visual sin depender del clásico jean azul.

Cómo elegir una falda con volados para otoño

Para que no parezca una prenda veraniega trasladada al frío, mirá estos puntos:

  • Tela con cuerpo: crepé grueso, gabardina liviana, algodón pesado o viscosa más firme.

  • Largo midi: es el más versátil para combinar con botas.

  • Volados equilibrados: mejor en capas sutiles que exagerados.

  • Colores de temporada: negro, bordó, verde oliva, gris topo o estampas discretas.

Si el volado es muy amplio y liviano, puede verse más primaveral. En cambio, cuando la tela tiene peso, la silueta se adapta perfecto al clima argentino.

image

Cómo combinarla en otoño 2026 sin perder estructura

El secreto está en equilibrar el movimiento de la falda con prendas más firmes arriba.

Probá estas combinaciones:

  • Polera ajustada + falda con volados + botas caña media.

  • Sweater tejido corto + falda midi + cinturón fino.

  • Campera de cuero + falda negra con volados para contraste urbano.

  • Blazer estructurado + medias opacas para un look más formal.

Murieron las polleras de jean una nueva tendencia para el otoño 2026 (1)

El objetivo es que la parte superior “ordene” el conjunto. Si todo es amplio, el outfit pierde definición.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

adios al animal print leopardo: la nueva tendencia de estampado que estara de moda este otono-invierno 2026

Adiós al animal print leopardo: la nueva tendencia de estampado que estará de moda este otoño-invierno 2026

Por Daniela Leiva
adios a la mochila negra: la nueva obsesion masculina que pisara fuerte este otono-invierno 2026

Adiós a la mochila negra: la nueva "obsesión" masculina que pisará fuerte este otoño-invierno 2026

Por Daniela Leiva
Este material es tendencia en decoración por su durabilidad, higiene y estética.

Adiós a la mesada de mármol y granito: la tendencia moderna que domina por su fácil mantenimiento

Por Lucas Vasquez
Estos ejercicios son la clave para ganar masa muscular y tonificar los brazos.

Dormir temprano y hacer más ejercicio: las claves para reducir el riesgo de padecer ELA

Por Redacción