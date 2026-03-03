Murieron las polleras de jean: una nueva tendencia para el otoño 2026

En 2026, la clásica pollera de jean deja de ser la opción automática para todos los días. En su lugar, crece una silueta más liviana y con movimiento: las faldas con volados , que aportan textura y un aire más actual incluso en otoño .

El cambio no implica que el denim desaparezca, sino que pierde centralidad en formato falda rígida y recta . Distintos medios de tendencias en Argentina señalaron que para 2026 ganan terreno las faldas con volados , más cómodas y versátiles para armar looks en capas.

La clave está en que suman interés visual sin depender del clásico jean azul.

Se adaptan mejor a estilos románticos o urbanos según cómo se combinen.

Permiten jugar con medias, botas y tejidos .

Para que no parezca una prenda veraniega trasladada al frío, mirá estos puntos:

Tela con cuerpo: crepé grueso, gabardina liviana, algodón pesado o viscosa más firme.

Largo midi: es el más versátil para combinar con botas.

Volados equilibrados: mejor en capas sutiles que exagerados.

Colores de temporada: negro, bordó, verde oliva, gris topo o estampas discretas.

Si el volado es muy amplio y liviano, puede verse más primaveral. En cambio, cuando la tela tiene peso, la silueta se adapta perfecto al clima argentino.

Cómo combinarla en otoño 2026 sin perder estructura

El secreto está en equilibrar el movimiento de la falda con prendas más firmes arriba.

Probá estas combinaciones:

Polera ajustada + falda con volados + botas caña media .

Sweater tejido corto + falda midi + cinturón fino .

Campera de cuero + falda negra con volados para contraste urbano.

Blazer estructurado + medias opacas para un look más formal.

El objetivo es que la parte superior “ordene” el conjunto. Si todo es amplio, el outfit pierde definición.