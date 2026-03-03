Las mamparas pasaron de moda: la tendencia que redefinirá los baños en 2026

Reformar el baño en 2026 implica alejarse de las estructuras livianas y el vidrio para abrazar la solidez. La tendencia actual desplaza las mamparas tradicionales en favor de tabiques de obra , integrando soluciones de almacenamiento directamente en los muros para lograr un ambiente despejado, higiénico y con estética de hotel de lujo.

Esta transformación responde a una búsqueda de durabilidad y simplicidad visual. A diferencia de las mamparas de vidrio o acrílico, que requieren una limpieza constante para evitar manchas de cal y poseen herrajes propensos a la corrosión, el tabique de mampostería ofrece una presencia imponente y una vida útil ilimitada. Al ser una extensión de la arquitectura de la casa, elimina los perfiles metálicos y las juntas móviles que suelen acumular moho y suciedad, facilitando una higienización profunda con un solo trapo húmedo.

El tabique no solo separa la ducha del resto del ambiente, sino que suma robustez y un fuerte valor decorativo. Se construye generalmente con materiales sólidos como mampostería, cemento alisado o placas de yeso, lo que permite adaptarlo a cualquier estilo, desde el industrial hasta el rústico. Los especialistas recomiendan pensarlo como un elemento central que puede ser de pared completa o media altura, recta o con formas curvas según la distribución del espacio.

Esta estructura sólida permite jugar con nichos o estantes incorporados, conocidos como hornacinas. Estos huecos integrados en la pared sirven para guardar geles y champús sin que nada sobresalga ni ocupe lugar físico en el área de movimiento. Para que funcionen correctamente, es fundamental que la base de l a hornacina tenga un ligero desnivel hacia el interior de la ducha , evitando así que el agua se estanque y genere humedad residual.

Las estanterías externas y los esquineros metálicos han quedado en el olvido debido a su tendencia a oxidarse y a los golpes accidentales que provocan . La hornacina, al estar empotrada, maximiza el espacio disponible, especialmente en baños pequeños donde cada centímetro cuenta. Su instalación suele realizarse a una altura de entre 1,10 y 1,30 metros del suelo para que los productos sean accesibles sin necesidad de agacharse.

La sofisticación de estos nichos alcanza su punto máximo con la integración de iluminación LE D. Este recurso no solo mejora la visibilidad dentro de la ducha, sino que crea una atmósfera de relax similar a la de un spa. Al elegir los materiales, el mercado ofrece opciones de acero inoxidable, piedra natural como mármol o granito, y baldosas cerámicas, siendo estas últimas las más recomendadas por su alta resistencia al agua y facilidad de limpieza.

La revolución de los materiales continuos sin juntas

El minimalismo de 2026 también marca el fin de los azulejos tradicionales y sus molestas juntas. El Tadelakt, un revestimiento mineral de origen marroquí, se impone como la opción preferida por ser 100% impermeable y antialérgico. Su acabado sedoso y continuo evita la proliferación de bacterias y moho, eliminando los rincones donde suele acumularse la suciedad en las paredes convencionales.

Para quienes buscan una renovación sin grandes obras, existen sistemas de materiales como el Solid Surface que pueden aplicarse sobre revestimientos antiguos. Estas superficies no porosas repelen las manchas de jabón y mantienen un blanco puro con el paso de los años. La combinación de estos materiales con el tabique de obra define un baño que prioriza el bienestar y la funcionalidad a largo plazo sobre las modas pasajeras de accesorios plásticos.