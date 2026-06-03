3 de junio de 2026 - 14:41

La ecuación 100 – 50 ÷ 5 × 2 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

Matemáticas. El error está en resolver la cuenta de izquierda a derecha sin respetar la prioridad entre división, multiplicación y resta.

La ecuación 100 – 50 ÷ 5 × 2 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla (1)
Por Andrés Aguilera

La cuenta 100 – 50 ÷ 5 × 2 parece simple, pero suele generar respuestas distintas. El problema no está en los números, sino en el orden correcto de las operaciones. Muchas personas empiezan restando 100 – 50, pero ese no es el primer paso. Antes de sumar o restar, hay que resolver divisiones y multiplicaciones.

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La regla que hay que recordar

En una operación combinada, primero se resuelven paréntesis si los hay. Después potencias o raíces, luego multiplicaciones y divisiones, y al final sumas y restas.

En esta cuenta no hay paréntesis. Entonces hay que resolver 50 ÷ 5 × 2 antes de hacer la resta.

Cuando división y multiplicación aparecen juntas, se resuelven de izquierda a derecha.

Paso a paso

  • La cuenta original es: 100 – 50 ÷ 5 × 2.
  • Primero se hace la división: 50 ÷ 5 = 10.
  • Después la multiplicación: 10 × 2 = 20.
  • Por último, la resta: 100 – 20 = 80.

Cuál es el resultado correcto

El resultado correcto es 80.

La ecuación 100 – 50 ÷ 5 × 2 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla (2)

La respuesta cambia si alguien empieza con 100 – 50, pero esa forma rompe la jerarquía de operaciones.

Por qué confunde tanto

La cuenta parece escrita para resolverse rápido, sin pensar. Pero justamente ese apuro hace que muchas personas ignoren el orden.

También influye que la división y la multiplicación estén juntas. Ahí no hay una prioridad entre ellas: se avanza de izquierda a derecha.

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