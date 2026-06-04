4 de junio de 2026 - 08:00

Jueves de pastas: fideos gratinados con salsa blanca y espinaca, una receta económica y llenadora

Estas recetas de comida casera con pocos ingredientes son ideales para los días fríos y permiten preparar un plato abundante sin gastar de más.

Recetas
Por Ignacio Alvarado

Cuando llega el jueves, muchas personas buscan una comida que sea práctica, rendidora y reconfortante. En ese escenario, las recetas con pastas aparecen como una de las mejores alternativas. Los fideos gratinados con salsa blanca y espinaca reúnen todo lo que se espera de una buena comida casera: sabor, pocos ingredientes y una preparación sencilla.

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Esta preparación se destaca por combinar carbohidratos, vegetales y lácteos en un mismo plato. Además, es una de esas recetas que permiten aprovechar productos que suelen estar presentes en cualquier cocina. Con pocos ingredientes, se puede obtener una comida abundante para toda la familia.

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Otro de los grandes beneficios de estas recetas es que pueden prepararse con anticipación. Incluso muchas personas consideran que esta comida queda todavía más rica al día siguiente, cuando los sabores de los ingredientes terminan de integrarse.

Además, la espinaca aporta color, textura y nutrientes sin elevar demasiado el costo del plato. Por eso, estas recetas siguen siendo una excelente opción para quienes buscan una comida económica durante la semana.

Ingredientes (4 porciones)

  • 400 g de fideos secos
  • 300 g de espinaca fresca o congelada
  • 500 ml de leche
  • 40 g de manteca
  • 40 g de harina
  • 150 g de queso rallado
  • Sal, pimienta y nuez moscada
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Estos ingredientes forman parte de muchas recetas clásicas de comida casera.

Paso a paso

  • Cociná los fideos hasta que estén al dente.
  • Salteá la espinaca durante unos minutos y reservá.
  • Para la salsa blanca, derretí la manteca, agregá la harina y mezclá.
  • Incorporá la leche poco a poco hasta obtener una salsa cremosa.
  • Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.
  • Mezclá los fideos con la espinaca y la salsa blanca.
  • Colocá la preparación en una fuente para horno.
  • Cubrí con queso rallado.
  • Gratiná durante 10 minutos hasta dorar.

Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes se puede preparar una gran comida. Los fideos gratinados con salsa blanca y espinaca son una opción económica, rendidora y perfecta para disfrutar durante los días más frescos del año.

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