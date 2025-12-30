Electrodomésticos. Expuesto al sol directo puede recalentar sus componentes internos. Alejarlo reduce riesgos en días de calor.

Durante las olas de calor extremo en Argentina, el riesgo de sobrecalentamiento eléctrico no depende solo de lo que está encendido, sino también de cómo y dónde están ubicados ciertos electrodomésticos dentro del hogar. Electricistas y técnicos en seguridad advierten que hay uno que no debería quedar expuesto al sol directo, incluso estando dentro de la casa: el microondas.

Por qué el microondas no debe recibir sol directo Aunque esté dentro de la cocina, cuando el sol pega de lleno por una ventana durante varias horas, el microondas puede sufrir estrés térmico.

Esto ocurre porque:

la carcasa absorbe calor solar directo,

se recalientan la fuente de alimentación y el transformador,

los plásticos y aislantes internos se degradan con el tiempo,

aumenta el riesgo de fallas eléctricas. Los electricistas explican que muchas fallas no ocurren durante el uso, sino por acumulación de calor en equipos mal ubicados.

El electrodoméstico que sí o sí hay que alejar de la ventana durante las horas de más calor para evitar incendios (1) Electrodomésticos El error común en cocinas con mucha luz natural En muchas casas argentinas, el microondas se coloca:

sobre una mesada pegada a una ventana ,

en estanterías que reciben sol directo al mediodía o la siesta ,

cerca de cortinas livianas. En días de 35 °C o más, el sol que entra por el vidrio puede elevar varios grados la temperatura del equipo, incluso sin estar en funcionamiento. Dónde conviene ubicarlo dentro de la casa Los técnicos recomiendan: colocarlo en un sector sombreado de la cocina ,

, evitar que reciba sol directo por ventanas ,

, asegurar ventilación trasera y lateral ,

, no apoyarlo contra paredes calientes,

desenchufarlo si pasa muchos días sin uso. Estas medidas reducen el desgaste prematuro y el riesgo eléctrico. El electrodoméstico que sí o sí hay que alejar de la ventana durante las horas de más calor para evitar incendios (2) Otros elementos que tampoco deben quedar al sol interior Además del microondas, conviene que no reciban sol directo desde ventanas: zapatillas eléctricas,

alargues,

cargadores,

fuentes de notebooks. El calor y la radiación solar degradan el plástico aislante y aumentan la probabilidad de cortocircuitos.